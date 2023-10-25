شلباية يواجه الإيطالي دالا فال ببطولة أورتيسي للتنس اليوم

مهند جويلس

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عمان- يواجه لاعب التنس الأرضي الأردني عبد الله شلباية منافسه الإيطالي إنريكو دالا فال (المصنف 314 عالميا) اليوم، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أورتيسي الإيطالية ذات الـ50 نقطة، والتي تقام أحداثها على ملاعب صلبة حتى 29 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.وتعد الفرصة مواتية لشلباية للتقدم كثيرا في البطولة ومحاولة الظفر بها، بعد أن حقق مؤخرا نتائج طيبة وتقدما مميزا على التصنيف الدولي، بعد حصوله على بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، وهي البطولة الأولى له ببطولات "التشالنجر"، وكان أصغر لاعب عربي يفوز ببطولة من تلك البطولات.وكان شلباية، تغلب أول من أمس على منافسه القبرصي مينيلاوس ايفستاثو (المصنف 959 عالميا) في دور الـ32 بمجموعتين دون رد وبواقع (6-1) و(6-2)، بأول مواجهة له في البطولة، إذ لم يجد اللاعب الأردني أي صعوبة في تجاوز منافسه.وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز في البطولة 44820 دولارا، إذ يحصل البطل على 4910 دولارات إلى جانب 50 نقطة، فيما ضمن شلباية لغاية اللحظة الحصول على 4 نقاط و600 دولار. ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: التشيكي لوكاس كلين (المصنف 181 عالميا)، الأوكراني إليا مارشينكو (المصنف 212 عالميا)، الإيطالي فيديريكو جايو (المصنف 213 عالميا).وتراجع شلباية للمركز 215 عالميا في التصنيف الدولي الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن كان في الأسبوع الماضي بالمركز 212، إذ كان المركز الأفضل له منذ دخوله التصنيف في العام 2020.ويتطلع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، إلى المشاركة بأكبر عدد من البطولات ومنها ذات نقاط عالية، مع ضرورة تحقيق النتائج الجيدة والوصول لأبعد الأدوار، ومحاولته بدخول المئوية الثانية في التصنيف، فيما يحظى شلباية مؤخرا باهتمام الشارع الرياضي بمشاركته، نظرا لكونه سفيرا مميزيا للرياضيين الأردنيين في الخارج بواحدة من الألعاب الفردية التي تستحوذ على اهتمام العديد من عشاق الرياضة على المستوى الدولي.وحصل شلباية خلال العام الحالي، على لقب بطولة تشالنجر مورسيا الإسبانية بمنافسات الزوجي خلال نيسان (أبريل) الماضي، مع زميله الإسباني دانيال رينكون، فيما سجل حضوره بالمشاركة ببطولات متنوعة منها مدريد للأساتذة، وتصفيات بطولة ميامي المفتوحة، والمشاركة بالجدول الرئيسي ببطولة قطر المفتوحة.