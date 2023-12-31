شلباية يواجه الإيطالي فافاسوري بتصفيات "كانبيرا" الأسترالية للتنس

مهند جويلس

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عمان- يلتقي لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية اليوم منافسه الإيطالي أندريا فافاسوري، سعيا إلى بلوغ الجدول الرئيسي من بطولة "كانبيرا تشالنجير" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، والتي تقام أحداثها حتى السادس من الشهر الحالي على ملاعب صلبة.ويتطلع شلباية، إلى تجاوز منافسه فافاسوري أملا بالتأهل للجدول الرئيسي للبطولة، والتي تعتبر استعدادية لعدد كبير من اللاعبين للبطولة الأهم، والمتمثلة بأستراليا المفتوحة للتنس ذات الـ2000 نقطة، حيث ستنطلق في 15 من الشهر الحالي.ويحتل اللاعب الأردني البالغ من العمر 20 عاما المركز 195 عالميا بالتصنيف الأخير، فيما من المنتظر أن يطرأ تغيير بسيط على تصنيفه اليوم، بينما يحتل الإيطالي فافاسوري المركز 157 عالميا.وكان شلباية، تجاوز نظيره الأسترالي هايدن جونس (المصنف 1315 عالميا)، في الدور الأول من تصفيات كانبيرا أول من أمس، حيث تغلب عليه بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6، 6-3 و6-4، ليصل للدور النهائي من التصفيات.كما سيشارك عبد الله في بطولة "كانبيرا تشالنجير" في منافسات الزوجي للبطولة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون (المصنف 187 عالميا)، حيث يفتتحان مشوارهما بدور ثمن النهائي بالبطولة يوم غد بمواجهة الثنائي الأستراليان تريستان شولكيت (المصنف 260 عالميا) وآدم والتون (المصنف 176 عالميا).ويشارك في الجدول الرئيسي للبطولة بمنافسات الفردي عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: الألماني دومينيك كويبفير (المصنف 77 عالميا)، الأرجنتيني فاكوندو دياز أكوستا (المصنف 95 عالميا)، الفرنسي آرثر ريندركنيش (المصنف 96 عالميا)، الأميركي مايكل موه (المصنف 105 عالميا)، والبلجيكي ديفيد جوفين (المصنف 111 عالميا).وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 164000 دولار، إذ يحصل البطل على 22370 دولارا، والوصيف 13200 دولار، فيما يضمن اللاعب المتأهل للجدول الرئيسي حصوله على 1610 دولارات، مع ظفر البطل بـ125 نقطة، والوصيف بـ64 نقطة، بينما يضمن المتأهل لدور الـ16 الحصول على 8 نقاط.وسيخوض شلباية بطولة أستراليا المفتوحة (إحدى بطولات الجراند سلام) للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيلعب البطولة من التصفيات، إذ جاءت مشاركته في الأدوار التمهيدية نظرا لتصنيفه المتقدم بالفترات الماضية، علما بأن البطولة تشهد مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك دجوكوفيتش.