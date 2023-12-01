شلباية يودع "الجيل القادم" وسط إشادة عالمية بمستواه

مهند جويلس

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عمان - ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، منافسات بطولة الجيل القادم المقامة في مدينة جدة السعودية بنسختها السادسة، بعد خسارته في آخر مبارياته بالدور الأول أمام منافسه الصربي حمد ميديدوفيتش أول من أمس، ضمن منافسات المجموعة الحمراء.وحاول شلباية البالغ من العمر 20 عاما، المنافسة على بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة، إلا أن خبرة ميديدوفيتش (المصنف 110 عالميا)، رجحت الكفة لمنافسه، ليخسر بثلاثة أشواط لواحد بواقع 4-3، 2-4، 3-4، و2-4، ويحتل المركز الثالث في المجموعة وبرصيد نقطة واحدة.وكان شلباية قد سجل فوزه الوحيد في البطولة بالجولة الثانية على حساب الأميركي أليكس ميكيلسن (المصنف 97 عالميا)، بعد أن تجاوزه بثلاثة أشواط لشوط بواقع 4-2، 1-4، 4-0 و4-0، مسجلا فوزه الثالث تاريخيا على لاعب يحتل أحد المراكز المائة الأولى في التصنيف، بعد فوزه سابقا على كل من الفرنسي هوجو جاستن والأسترالي جيسون كوبلر.وتعرض شلباية في مواجهته الأولى للخسارة على يد الفرنسي لوكا فان أش (المصنف 70 عالميا) بثلاثة أشواط لشوط وبواقع 3-4، 4-3، 1-4، و1-4، علما بأن البطولة تقام للاعبين أصحاب المراكز الثمانية الأولى في التصنيف ممن هم تحت 21 عاما.وتلقى شلباية دعوة خاصة للبطولة باعتباره من أفضل المواهب الشابة في العالم خلال الفترات الماضية، إذ يحتل الصدارة العربية في التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن تقدم للمركز 185 عالميا.وكان عدد من الجماهير العربية والسعودية قد آزروا شلباية في مهمته العالمية المثيرة، حيث قدم مستويات قوية أمام لاعبين يتمتعون بخبرات كبيرة رغم صغر سنهم، كما حظيت مبارايت شلباية بمتابعة عدد كبير من الجماهير الأردنية عبر شاشات التلفاز خلال البطولة، علما بأنه اللاعب المحلي الأول في كرة المضرب الذي يحقق إنجازات ملفتة.وعلى صعيد متصل، حظي شلباية بإشادة النجم الإسباني رافايل نادال، والذي يتدرب النجم الأردني بأكاديميته منذ فترة طويلة، حيث قال نادال خلال تصريحات لموقع رابطة اللاعبين المحترفين للتنس قبل انطلاق البطولة: "إنه لاعب موهوب ويتمتع بقدرات ينفرد بها عن غيره من خلال أسلوب اللعب، حيث تدربت معه سابقا لأكثر من مرة".وأشار نادال إلى أن شلباية تقدم خطوات مهمة للأمام في كرة المضرب خلال الفترة الماضية، من خلال تقديمه مستويات جيدة وتقدم ملحوظ على التصنيف العالمي، مقدما التهنئة له على عمله الجاد ليصبح لاعبا محترفا.