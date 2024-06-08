شلباية يودع فردي "تشالنجر تايلر" ويلعب نهائي "الزوجي"

مهند جويلس

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عمان- ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسات الفردي لبطولة "تشالنجر تايلر" الأميركية ذات الـ 75 نقطة من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمس على يد اللاعب الياباني جيمس كينت تروتير (المصنف 371 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع 2-6 و5-7.ولم يتمكن شلباية (المصنف 248 عالميا) من بلوغ المربع الذهبي والمنافسة حتى الرمق الأخير على أول لقب فردي له هذا العام، رغم سهولة المهمة نسبيا بمواجهة لاعبين أصحاب مراكز متأخرة عنه بالتصنيف الدولي.وبلغ نصف النهائي إلى جانب الياباني توتير كل من كوليمان وونج من هونج كونج (المصنف 181 عالميا)، والكندي ليام دراكسل (المصنف 263 عالميا)، الأميركي براندون هولت (المصنف 299 عالميا).وبدأ شلباية مشواره في البطولة بلقاء اللاعب الهندي رامكومار راماناثان (المصنف 329 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، وتغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-1.وواصل شلباية حضوره في المسابقة، واستطاع تخطي اللاعب الأميركي برونو كوزوهارا (المصنف 430 عالميا) في ثمن النهائي، بالفوز عليه بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-3.وعلى صعيد منافسات الزوجي، خاض شلباية فجر اليوم المواجهة النهائية للمسابقة ذاتها، مع زميله الإكوادوري أندريس أندريد، وكانت بمواجهة كل من الياباني جيمس كينت تروتير والمكسيكي هانس هاش فيردوجو.وبدأ شلباية وزميله أندريد البطولة من ثمن النهائي بالفوز على الثنائي الأمريكي براناف كومار وليجاز فالييف بمجموعتين لواحدة، وتجاوزا بعدها في ربع النهائي الأميركيان جوشوا شيهي وأليكس رايباكوف بالنتيجة نفسها، قبل تجاوز الثنائي كولين سينكلير وكوليمان وونج بمجموعتين لواحدة في نصف النهائي.وحصل شلباية (20 عاما) مجرد بلوغه ربع النهائي منافسات الفردي على 12 نقطة بالتصنيف الدولي، إلى جانب مبلغ مادي يقدر بـ 2270 دولار، فيما سيحصل وزميله على 75 نقطة حال فوزهما بمنافسة الزوجي، أو الاكتفاء بالحصول على 50 نقطة في حال الخسارة.وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي: ليتل روك المفتوحة، تصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية، ومراكش المغربية.وحصل على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ 125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.