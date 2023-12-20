الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شوط "الفرصة الوحيدة".. برهان واضح على تراجع الكرة المحلية فنيا

1703074986597948500
سباق على الكرة بين لاعب الفيصلي حسام أبو الذهب ولاعب شباب الأردن أيهم هشام - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان - كشفت قمة الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم، والتي جمعت الفيصلي وشباب الأردن أول من أمس، عن التراجع المخيف الذي أصاب مستوى مسابقة الدوري.اضافة اعلان
وتم اعتبار المباراة على أنها الأهم في الجولة، تبعا لعراقة الفريقين محليا وقاريا، وهما الفريقان المحليان الوحيدان اللذان توجا بلقب كأس الاتحاد الآسيوي.
وشهدت المباراة فوز الفيصلي في اللقاء بهدف وحيد أحرزه يوسف أبو جلبوش "صيصا"، بعد مضي نصف ساعة على بداية المباراة، ليبلغ "الأزرق" النقطة 20 في المركز الثالث، ويبقي على حظوظه بالمحافظة على اللقب، في ظل تبقي مباراتين مؤجلتين له.
وكان المستوى الفني العام في اللقاء ضعيفا، إذ لم تحضر الخطورة إلا في حالات نادرة، كما تم الاعتراض باستمرار على المستوى التحكيمي، ما أدى إلى فتور اللقاء وشعور المتابعين بالملل سواء في المدرجات أو خلف الشاشات.
ولم يشهد الشوط الثاني سوى محاولة حقيقية واحدة على مرمى الطرفين، والتي جاءت بخطأ من مدافعي شباب الأردن في الدقيقة الأولى، لتصل للاعب الفيصلي حاتم الروشدي، الذي تقدم بالكرة وسددها ليتصدى لها الحارس أحمد جعيدي، ضم استمر الشوط الثاني بدون أي هجمة حتى النهاية.
وأثبتت هذه المواجهة، حالة التراجع الفني عند الفرق المحلية في المباريات الرسمية، حيث كان الفيصلي بحاجة ماسة للظهور بصورة ملفتة من أجل إرضاء جماهيره بعد التعثرين الأخيرين على الصعيد المحلي أمام سحاب والحسين إربد.
ويعد خروج الفيصلي المبكر من مجموعات دوري أبطال آسيا، ومغادرة الوحدات الدور الأول من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، خير دليل على أن الفرق المحلية تعيش بأسوأ فتراتها، مع وجود مبرر دائم من قبل الغالبية، بأن العامل المادي يؤثر على الصورة الفنية داخل المستطيل الأخضر.
وبرر المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، في حديثه لوسائل الإعلام عقب اللقاء، أن سبب الخسارة وعدم تهديد مرمى المنافس، هو عدم وجود مهاجم صريح في الفريق، إلى جانب قلة الخبرة عند لاعبيه في مجاراة لاعبين بحجم الفيصلي، علما بأن معدل أعمار لاعبي الفريق هو الأقل في الموسم الحالي.
ومن السلبيات الأخرى التي ظهرت في اللقاء، تعطل اللوحة الإلكترونية خلال أحداث الشوط الثاني، ما أدى إلى استبدال اللاعبين من خلال المناداة عليهم من قبل الحكم الرابع، إلى جانب إعلان الوقت بدل من الضائع بيده للأجهزة الفنية، في مشهد أثار غضب الجماهير والنقاد الرياضيين، وغياب الاحترافية بكافة أشكالها لدى المنظومة الرياضية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1703071594117783500

"فيبا" يعتمد مواعيد النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2025

منذ1 ساعة
-2008846905

سلة "الناشئين والناشئات" تعود إلى التصنيف العالمي بعد غياب

منذ1 ساعة
1703089588808728200

"النشامى" يبدأ ترتيب أوراقه الفنية وصولا للتشكيلة المثالية

منذ1 ساعة
1703067874537577200

مشاركة تاريخية لشلباية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

منذ1 ساعة
مغير السرحان يتجاوز الجليل بهدف في منافسات درع المئوية

مغير السرحان يعود من السلط بفوز ثمين في دوري المحترفين

منذ1 ساعة
1703063258487377100

لقاءان في ختام المرحلة الأولى من "سلة الناشئين" اليوم

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

فلسطين "ما بعد الحرب"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الفلسطينيون.. آلاف اللدغات والجحر واحد!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الموازنة" في النواب

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن.. أعداء وأشباه خصوم

سميح المعايطة |اليوم

التصعيد الإقليمي عبر تصدير الأزمات

مالك العثامنة |اليوم

غياب الصكوك والسندات الخضراء

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |منذ 1 دقيقة
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
 