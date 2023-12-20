شوط "الفرصة الوحيدة".. برهان واضح على تراجع الكرة المحلية فنيا

مهند جويلس

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عمان - كشفت قمة الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم، والتي جمعت الفيصلي وشباب الأردن أول من أمس، عن التراجع المخيف الذي أصاب مستوى مسابقة الدوري.وتم اعتبار المباراة على أنها الأهم في الجولة، تبعا لعراقة الفريقين محليا وقاريا، وهما الفريقان المحليان الوحيدان اللذان توجا بلقب كأس الاتحاد الآسيوي.وشهدت المباراة فوز الفيصلي في اللقاء بهدف وحيد أحرزه يوسف أبو جلبوش "صيصا"، بعد مضي نصف ساعة على بداية المباراة، ليبلغ "الأزرق" النقطة 20 في المركز الثالث، ويبقي على حظوظه بالمحافظة على اللقب، في ظل تبقي مباراتين مؤجلتين له.وكان المستوى الفني العام في اللقاء ضعيفا، إذ لم تحضر الخطورة إلا في حالات نادرة، كما تم الاعتراض باستمرار على المستوى التحكيمي، ما أدى إلى فتور اللقاء وشعور المتابعين بالملل سواء في المدرجات أو خلف الشاشات.ولم يشهد الشوط الثاني سوى محاولة حقيقية واحدة على مرمى الطرفين، والتي جاءت بخطأ من مدافعي شباب الأردن في الدقيقة الأولى، لتصل للاعب الفيصلي حاتم الروشدي، الذي تقدم بالكرة وسددها ليتصدى لها الحارس أحمد جعيدي، ضم استمر الشوط الثاني بدون أي هجمة حتى النهاية.وأثبتت هذه المواجهة، حالة التراجع الفني عند الفرق المحلية في المباريات الرسمية، حيث كان الفيصلي بحاجة ماسة للظهور بصورة ملفتة من أجل إرضاء جماهيره بعد التعثرين الأخيرين على الصعيد المحلي أمام سحاب والحسين إربد.ويعد خروج الفيصلي المبكر من مجموعات دوري أبطال آسيا، ومغادرة الوحدات الدور الأول من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، خير دليل على أن الفرق المحلية تعيش بأسوأ فتراتها، مع وجود مبرر دائم من قبل الغالبية، بأن العامل المادي يؤثر على الصورة الفنية داخل المستطيل الأخضر.وبرر المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، في حديثه لوسائل الإعلام عقب اللقاء، أن سبب الخسارة وعدم تهديد مرمى المنافس، هو عدم وجود مهاجم صريح في الفريق، إلى جانب قلة الخبرة عند لاعبيه في مجاراة لاعبين بحجم الفيصلي، علما بأن معدل أعمار لاعبي الفريق هو الأقل في الموسم الحالي.ومن السلبيات الأخرى التي ظهرت في اللقاء، تعطل اللوحة الإلكترونية خلال أحداث الشوط الثاني، ما أدى إلى استبدال اللاعبين من خلال المناداة عليهم من قبل الحكم الرابع، إلى جانب إعلان الوقت بدل من الضائع بيده للأجهزة الفنية، في مشهد أثار غضب الجماهير والنقاد الرياضيين، وغياب الاحترافية بكافة أشكالها لدى المنظومة الرياضية.