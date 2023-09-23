السبت 23 أيلول 2023
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شيخو: "الطائرة الأردنية" بتطور.. وأفضل إنجازاتي بالشاطئية مع والدتي

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لاعبة نادي النصر للكرة الطائرة ميرنا شيخو - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان- أكدت لاعبة نادي النصر للكرة الطائرة ميرنا شيخو، أن اللعبة في الأردن تطورت كثيرا خلال الفترة الماضية، في ظل اهتمام الاتحاد بالأندية والمنتخبات النسوية، نظرا لتواجد لاعبات مميزات حاليا.اضافة اعلان
وبينت اللاعبة اللبنانية شيخو في حديثها لـ"الغد"، أن الطريقة التي يتبعها الاتحاد الأردني من خلال الاهتمام باللاعبات والمنتخب على حد سواء، مفيدة بأن المستوى تحسن كثيرا مقارنة ببطولة منتخبات غرب آسيا التي أقيمت في عمان نهاية العام الماضي.
وتابعت: "فضلت عرض النصر على بقية العروض التي تلقيتها في الفترات الماضية من دول عربية، لإيماني بأن الأردن ولاعباته هن الأكثر اهتماما بتطوير أنفسهن، ولديهن إمكانيات فنية عالية، وهي من الدول القليلة التي تسمح بالاحتراف، الذي يساهم في زيادة مستوى المنافسة والقوة، ومعجبة كثيرا بقائدة الفريق رهف حيمور وروحها وحسن قيادتها للاعبات داخل الملعب".
ولفتت شيخو، إلى أن عدم التوفيق وكثرة ارتكاب الأخطاء من فريقها النصر، تسبب في فقدان لقب الدوري للموسم الحالي، والخسارة من المنافس التقليدي على البطولات المحلية فريق دي لا سال، مع إشارتها إلى أنها كانت تمني النفس بحصولها على لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وأضافت: "فخورة بتجربتي الاحترافية الأولى خارج لبنان، وأقدر الثقة التي حصلت عليها من قبل مدرب الفريق علي منكو ورئيس النادي يونس العبداللات، والتواصل معي للعب مع الفريق رغم خبرتي القليلة في اللعبة نظرا لبلوغي 19 عاما فقط، وأرى أن النصر هو النادي الأفضل محليا لحصوله على 4 بطولات من أصل 5 في الموسم الحالي، اثنتين منهم في الشاطئية".
وحققت شيخو مع نادي النصر مؤخرا بطولتين خلال الموسم الحالي الذي انتهى أول من أمس، إذ بدأت مسيرتها مع النادي فور وصولها للتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الأولى، قبل أن تستمر في الإنجازات بتحقيق لقب كأس الأميرة آية بنت الفيصل للمرة الثانية على التوالي للنادي.
وحصلت ميرنا برفقة منتخب بلادها على لقب بطولة غرب آسيا للمنتخبات بنسختها الأولى، حيث كانت أصغر لاعبة أساسية في المنتخب، وحازت على جائزة أفضل لاعبة شاملة في البطولة، فيما نالت العديد من البطولات في كرة الطائرة الشاطئية.
وستعود شيخو اليوم إلى لبنان من أجل تمثيل فريقها قلمون، حيث تستعد للمشاركة مع فريقها بالدوري هناك، والمقرر انطلاقه في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مع استعدادها سنويا بالعودة لنادي النصر واللعب معه حال رغبته في ذلك.
وكشفت ميرنا، أنها بدأت الرياضة كلاعبة تنس أرضي، وكانت أفضل لاعبة في لبنان تحت 10 و12 عاما، قبل أن تطلب من والدتها ميرفت حمزة الانخراط باللعبة، من خلال خوض معسكر في تركيا بعمر 13 عاما، بعد أن شاهدت والدتها في مناسبات عديدة تمارس كرة الطائرة الشاطئية، لتشكل مع والدتها فريقا مميزا حصل على العديد من البطولات في لبنان، إلى جانب الظفر بلقب بطولة غرب آسيا التي أقيمت في قطر خلال شهر آذار (مارس) الماضي.
وواصلت: "الجميع يستغرب من تشكيلي مع والدتي فريقا يسيطر على البطولات الشاطئية في لبنان، وهذه حالة نادرة في عالم الرياضة على مستوى العالم، وعائلتي فضلت مؤازرتي والحضور للأردن في نهائيي السوبر والدوري، ووالدي ساعدني في تطوير مستواي كونه لاعبا سابقا ومدربا حالي في اللعبة".
وتفضل شيخو اللعب في الشاطئية أكثر من الصالات، نظرا لرغبتها في الاعتماد على ذاتها أكثر، إذ إن الشاطئية تتحمل بها مسؤولية أكبر لحضورها بالفريق مع زميل واحد فقط، مؤكدة أن هدفها هو أن تستمر في حصد الإنجازات الداخلية والخارجية، وأن تكون اللاعبة الأفضل في لبنان ومنطقة غرب آسيا.
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