الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صافرة أردنية تتألق في السوبر "السعودي البحريني" بكرة اليد

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الحكمان الدوليان أكرم الزيات وياسر عواد خلال تكريمهما في بطولة السوبر لكرة اليد (من المصدر)
عمان- الغد- حظي طاقم الحكام الدولي لكرة اليد، والمكون من الدوليين أكرم الزيات وياسر عواد، بتكريم خاص ومستحق، بعد أن تألق وتميز في قيادة المباراة النهائية لكأس (السعودي البحريني)، الذي أقيم أول من أمس في مدينة الدمام السعودية بتنظيم من الاتحاد، وتوج فيه فريق الشباب السعودي بطلا.اضافة اعلان
وأقيم كأس السوبر في نسخته الأولى بمشاركة 4 فرق من السعودية والبحرين، بمناسبة عيد التأسيس للاتحاد السعودي.
وتمكن طاقم الحكام الأردني من قيادة المباراة النهائية بكفاءة عالية، رغم صعوبة المهمة وقوة الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية (الشباب ومضر السعوديين)، في الوقت الذي نال فيه الزيات وعواد الإشادة والإطراء من المتابعين والمهتمين بالبطولة، وكذلك من القائمين على تنظيم البطولة والمسؤولين في الاتحادين المشاركين في هذه النسخة من البطولة.
وأعرب الزيات وعواد عن سرورهما باختيارهما لقيادة المباراة النهائية لهذه البطولة، والتي وصفت بالقوية جدا نظرا لمشاركة اللاعبين المميزين مع الفرق المشاركة، معتبرين هذه المحطة مهمة جدا في مسيرتهما التحكيمية، والتي تعزز من تواجدهما في البطولات الكبرى.
وقدم الزيات وعواد شكرهما لأسرة الاتحاد الأردني على دورها الرائع في رعاية ودعم الحكم الأردني، مقدرين وقوف مجلس إدارة الاتحاد معهما والذي أسهم كثيرا بوصولهما إلى هذا التفوق والتميز.
ويذكر أن الطاقم الدولي الزيات وعواد الوحيد الحاصل على الشارة الدولية بين الحكام العاملين، وشاركا في إدارة العديد من البطولات العربية والآسيوية والعالمية، مثلما شاركا في إدارة الدوريات العربية والآسيوية، وكان آخرها اللقاءات الحاسمة في الدوري الكوري الجنوبي.
ويسجل للاتحاد الأردني لكرة اليد اهتمامه الكبير والمتواصل بالحكام كافة، ودعمه الكامل لهم، وهو الحافز الذي شكل نقلة نوعية بمسيرة التحكيم في الأردن، وجعل الصافرة متواجدة في المحافل الرسمية.
وتشتمل قائمة الحكام العاملين حاليا على العديد من الكفاءات من الحكام، والذين شاركوا في البطولات الخارجية وهو يحملون الشارة القارية، مثلما يتواجد أيضا الكثير من الحكام الذين انخرطوا في مدرسة الحكام وبدأوا في إدارة المباريات وينتظرهم مستقبل جيد، خصوصا في ظل الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه الاتحاد للحكام كافة.
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