صبرة.. صانع ألعاب "شبابي" يتميز بالذكاء الميداني والحس التهديفي

مصطفى بالو

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عمان- يشكل الواعد أحمد صبرة ابن 21 ربيعا، خامة ذهبية يزداد لمعانها يوما بعد يوم في صفوف شباب الأردن، وهو الذي يمتلك نضوجا وفطنة، في صناعة الألعاب وتسجيل الأهداف من مركز الوسط الهجومي، مزدانا بالمهارة في مداعبة الكرة، وقوة انفجارية في تسديدها، وحس تهديفي عال، ويمر الواعد صبرة بسرعة على طريق النجومية، ما جعله محط أنظار واهتمام المتابعين.وعن بدايته الكروية، يتحدث الواعد أحمد صبرة: "داعبت الكرة بالحارة، ورشحني العديد من المدربين لمراكز الأمير علي للواعدين، والتي صقلت موهبتي الكروية، وأنا القادم من منطقة مرج الحمام، ووقعت عينا المدرب القدير ومكتشف المواهب الكابتن عبدالله القططي، الذي قادني إلى أكاديمته الكروية المعروفة "الفرسان"، وفيها تعلمت الكثير من أساسيات ومهارات الكرة، وفق توظيف مثالي لإمكاناتي في خط الوسط، في ظل أساليب تدريبية احترافية من عمر 9-14 سنة".وحول وصوله إلى فرق الفئات العمرية لنادي الوحدات، أجاب صبرة: "حضر مدرب الفئات العمرية لنادي الوحدات الكابتن خليل الجارحي، إلى أكاديمية الفرسان الكروية لمتابعة أحد التمرينات، بهدف اختيار مواهب لفريق 14 سنة، ورشحني أنا وعدد من زملائي للعب في صفوف الوحدات، وكانت فرحتي لا توصف أن ألعب لناد بحجم تاريخ وجماهيرية الوحدات بالعام 2015".وتابع: "وانخرطت مباشرة بتدريبات "الأخضر"، وتسلحت بروح التحدي طمعا في الوصول إلى الفريق الأول، حيث لعبت لجميع فرق الفئات العمرية من 14-19سنة، وكنت أحظى بالإشادة والدعم والتحفيز من المدربين والمتابعين، ووصلت مع فريقي تحت 16 و19 سنة إلى البطولات، ووجهت طموحي نحو الوصول إلى صفوف الفريق الأول، إلا أن الحظ لم يحالفني بسبب قرار اتحاد الكرة بتخفيض قائمة الفريق الأول، وما تركته أثار "كورونا" على الموسم الكروي من تداعيات".الشباب تحد وتميزويجد الواعد صبرة، أن التعامل الإداري السلس والاهتمام بالمواهب الفتية في شباب الأردن نقاط جذب مهمة، شارحا: "حين لم يحالفني الحظ بالصول إلى الفريق الأول بالوحدات، بقيت ثقتي بالله وأعلن مع نفسي التحدي "لأكون أو لا أكون"، فقبلت عرض مدرب الحراس في شباب الأردن الكابتن عمر الكسواني، بالالتحاق بتدريبات شباب الأردن، وفعلا خضت تدريبات عدة، حتى رشحني المدير الفني للفريق آنذاك الكابتن وسيم البزور بالعام 2021، ووقعت عقدا تدريبيا ينتهي في نهاية الموسم الحالي".وأضاف: "عشت مواسم مميزة مع شباب الأردن، وأجد أجمل مبارياتي مع الفرق الجماهيرية، ولا سيما الفيصلي، الوحدات والرمثا والحسين إربد، ويملك الفريق مجموعة مميزة من المواهب الفتية، ومدربون مؤمنون بالشباب، بوجود المدير الفني وسيم البزور سابقا، والمدير الفني الحالي محمود الحديد، ورغم الأزمة المالية، والتي نعاني منها حالنا حال جميع الأندية، إلا أن لدينا توليفة شبابية وبعض نجوم الخبرة والمحترفين، والتي تؤهلنا دائما للمنافسة على المراكز المتقدمة في المسابقات المحلية، وأجد الموسم الماضي مميزا بالنسبة لي ولزملائي، حين وقفنا بالمركز الرابع برصيد 33 نقطة".وتابع: "ونمضي بثقة بقيادة الكابتن محمود الحديد في الموسم الحالي، ونتحدى الظروف ونمر نحو المراكز المتقدمة، حيث وقفنا مع نهاية الأسبوع الـ10 بالمركز الخامس بمشاركة الرمثا برصيد 13 نقطة، والذي يتقدم علينا بفارق الأهداف، ولدينا مباراة مهمة في الأسبوع المقبل أمام الفيصلي، نتطلع فيها إلى الفوز لمواصلة انتصاراتنا والتقدم أكثر على سلم التريب، مدركين قوة وطموحات الفيصلي العريق".وعن أجمل أهدافه لشباب الأردن وسر تقدمه في قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف من مباراتين، رد صبرة: "أجد هدفي في مرمى الجزيرة من أجمل أهدافي بالموسم الماضي، فيما كان هدفي الأول في مرمى الجليل الأجمل هذا الموسم، عندما راوغت أكثر من لاعب وسددت كرة قوية استقرت في المرمى، في الوقت الذي أهتم فيه بتقديم فريقي عرضا جيدا والوصول إلى نقاط الفوز ضمن أهدافنا المحددة، أهم من منافستي في قائمة الهدافين، وإن كنت أتشارك مع أكثر من لاعب بالمركز الثالث برصيد 3 أهداف بالموسم الحالي، بعد أن وفقني الله في تسجيلها في مباراتي الجليل "2" وهدف في مرمى مغير السرحان بالجولة الماضية."النشامى" طموحيويأمل المتألق صبرة، بتمثيل النشامى خلال المراحل المقبلة، مفسرا: "أوجه بوصلة طموحاتي لنيل شرف تمثيل المنتخب الأول في يوم من الأيام، خاصة وأنه تم استدعائي من قبل المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السابق أحمد هايل، بعد بطولة غرب آسيا، وشاركته معسكر أنطاكيا 2021، وكذلك اختارني المدير الفني الحالي للمنتخب الأولمبي الحالي عبدالله أبوزمع، وشاركت في أول تجمع له، إلا أنني تعرضت إلى إصابة بالرباط الأنسي، أبعدتني قليلا عن الملاعب، وما أزال أجتهد لأكون ضمن اختيارات المسؤولين الفنيين في الأولمبي والأول".وزادد صبرة: "أتمنى التوفيق لـ"النشامى" مع بدء العد التنازلي لخوض استحقاق نهائيات آسيا في قطر الشهر المقبل، وكذلك استعادة توازنهم في التصفيات الآسيوية المونديالية بقيادة المغربي حسين عموته، وأرى أن "النشامى" قادر على الذهاب بعيدا في نهائيات آسيا، والمضي نحو تحقيق حلم الشارع الأردني بالتأهل إلى مونديال 2026، خاصة وأن المنتخب الوطني يملك حاليا جيلا كرويا لا يتكرر".