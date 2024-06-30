 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صبرة يقود منتخب الشباب لبلوغ نصف نهائي "غرب آسيا"

لاعب منتخب الشباب إبراهيم صبرة يحتفل بأحد هدفيه في مرمى ألبانيا أمس -(من المصدر)
لاعب منتخب الشباب إبراهيم صبرة يحتفل بأحد هدفيه في مرمى ألبانيا أمس -(من المصدر)
قاد المهاجم إبراهيم صبرة، المنتخب الوطني تحت 20 عاما لكرة القدم، لبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا "الديار العربية" للشباب، بتسجيله هدفين في الفوز على المنتخب الألباني 3-0 أمس على ستاد الملك فهد في مدينة الطائف السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.اضافة اعلان
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب بيتر ماينديرسما بتشكيلة مكونة من سلامة سلمان، محمد أبو السكر، عمر مرار، يوسف المقابلة، محمد طه، عز الدين أبو السعود، عبد الرحمن الخضور، صالح فريج، عودة الفاخوري، محمود ذيب وإبراهيم صبرة.
واعتمد مدرب ألبانيا ألبان بوشي بصفة أساسية على كل من كيلفي توتوشي، فلافيو سوليجماني، دينيس سولو، أنتونيوس داما، أدي كورتي، إرلاد كاراسنيجي، ليدجو تريسا، كيلفس هاخاري، أوريستي كاسامولاري وفريدريك توسكو.
وسجل صبرة الهدف الأول بعد مرور 23 دقيقة على انطلاقة المواجهة، عندما استثمر التمريرة الطولية من حارس المرمى سلامة سلمان، ليضع الكرة بحرفنة في المرمى الألباني، لينهي "الشباب" الشوط الأول بالتقدم بهدف وحيد. وواصل المنتخب هجومه على مرمى المنافس، وتمكن صبرة من تعزيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 77 من عمر المباراة، بعد فاصل مهاري مميز تمكن من خلاله تجاوز أحد مدافعي ألبانيا مرورا بحارس المرمى، قبل أن يسجل البديل أنس الخب هدف المنتخب الثالث والأخير عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع. 
وأصبح صبرة هداف البطولة وبرصيده 4 أهداف، بعد أن سجل هدفين في الجولة الماضية بمرمى المنتخب اللبناني، علما بأن المنتخب الوطني قد افتتح مشواره في البطولة بالتعادل بدون أهداف مع المنتخب العراقي.
وتصدر منتخب الشباب فرق المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن المنتخب العراقي الوصيف، الذي بلغ النقطة الخامسة بعد فوزه على المنتخب اللبناني بهدفين نظيفين، فيما تراجعت ألبانيا للمركز الثالث وبرصيدها 4 نقاط، مقابل تذيل المنتخب اللبناني فرق المجموعة بدون نقاط.
وتحددت هوية المنتخب المنافس لمنتخب الشباب في الدور المقبل في ساعة متأخرة من مساء أمس، على أن تقام مباراتا نصف النهائي بعد غد الأربعاء.
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