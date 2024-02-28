صدارة أردنية في فئة "ميرك 2" للسائقين والملاحين

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - يتزعم السائقون والملاحون الأردنيون صدارة بطولة الشرق الأوسط للراليات فئة "ميرك 2"، وفقا لما أصدره الاتحاد الدولي ‏للسيارات بعد رالي قطر الجولة الأولى من البطولة.وحقق السائقون الأردنيون نتائج مميزة في الترتيب العام للبطولة، وفي الترتيب العام ‏لبطولة الشرق الأوسط، كما يتطلعون إلى المشاركة في معظم راليات بطولة الشرق الأوسط للراليات المحلية.‏ووفقا للاتحاد الدولي للسيارات، تم تأجيل رالي سلطنة عمان الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي كان مقررا الشهر الحالي، ‏ليقام في موعده الجديد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبعد هذا التأجيل ووفقا لروزنامة الاتحاد الدولي للسيارات للشرق ‏الأوسط، يشكل رالي الأردن الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي، الذي سيقام في شهر أيار (مايو) المقبل، ثم يأتي رالي لبنان الذي من المقرر إقامته في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ورالي قبرص في شهر تشرين الأول (أكتوبر) ‏المقبل. ‏وتدور منافسة أردنية كبيرة في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2"، وهي فئة مخصصة لسيارات الإنتاج التجارية، حيث يتزعم السائقون الأردنيون المراكز الأولى في ‏الترتيب العام للسائقين والملاحين.ويحتل شاكر جويحان المركز الأول ‏برصيد 30 نقطة، وشادي شعبان المركز الثاني برصيد 24 نقطة، ويحل حسام سالم في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويأتي ‏إيهاب الشرفا في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.‏ومن ناحية ثانية، يحتل مصطفى جمعة الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" للملاحين برصيد 30 نقطة، ويأتي سامر عيسى في المركز الثاني ‏برصيد 24 نقطة، ونانسي المجالي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويوسف جمعة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.وفي الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للسائقين التي يشارك فيها أبطال الراليات العالمية والعربية كالفرنسي بيير لوبيه والنرويجي ‏مات اوتسبيرغ، والعُماني عبد الله الرواحي والقطريين ناصر العطية وعبد العزيز الكواري، يحتل شاكر جويحان المركز السادس ‏برصيد 15 نقطة، وشادي شعبان المركز السابع برصيد 13 نقطة، وحسام سالم المركز الثامن برصيد 11 ‏نقطة، وإيهاب الشرفا المركز العاشر برصيد 7 نقاط.‏ وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين يحتل عطا الحمود المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ويأتي مصطفى جمعة في المركز السادس ‏برصيد 15 نقطة، وسامر عيسى في المركز السابع برصيد 13 نقطة، ونانسي المجالي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ‏ويوسف جمعة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.‏على صعيد متصل، حقق السائق أحمد دحام المركز الأول على الشرق الأوسط والمركز الثاني في الفئة الدولية في اختتام بطولة عُمان الدولية للدرفت، والتي شملت 3 جولات، استطاع من خلالها دحام الحصول على مراكز متقدمة، وسط منافسة عربية وعالمية قوية.