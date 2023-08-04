صدارة رباعية لبطولة الشطرنج.. والقضاة تتسيد منافسات السيدات

مصطفى بالو

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عمان- تشارك 4 لاعبين في صدارة بطولة المملكة للرجال، فيما غردت الواعدة ربى القضاة وحيدة في قمة السيدات، بعد ختام الجولة الخامسة من بطولة المملكة للشطرنج، وسط منافسة محتدمة بمشاركة 55 لاعبا ولاعبة نحو المراكز الأولى، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة.وصرح رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات عن البطولة قائلا: "تحفل بطولة المملكة بمشاركة أصحاب الخبرة، إلى جانب الطامحين بتقديم مواهبهم من الوجوه الصاعدة، حيث تحتاج الجولة إلى ساعات طويلة لحسمها، وسط سباق وحوار متقد بالأفكار المتطورة على الرقع الشطرنجية، ما يؤكد على ارتفاع المستويات، ويمهد الطريق أمام بروز نجوم صاعدة".وأضاف: "ما يلفت الانتباه، ظهور وجوه وأسماء جديدة من الجنسين، وهذا يعكس مدى تحقيق نتائج طيبة في خطتنا الطامحة نحو دخول الشطرنج إلى كل بيت أردني، ليكون جاذبا للصغار والكبار، وهذا ما لمسناه في بطولاتنا المحلية المستمرة التي تتوجه إلى جميع الفئات، إضافة إلى فتحنا أبواب التدريبات أمام المواهب الراغبة في ممارسة الشطرنج، والنتائج تعطينا التفاؤل بتوارد الأجيال الشطرنجية والتي ستكون روافد مميزة للمنتخبات الوطنية".على صعيد متصل، قال مدير البطولة م. أسامة الربيع: "ما يميز هذه المنافسات للرجال والسيدات، مشاركة وبروز وجوه جديدة، ولافتة بإمكانياتها وقدراتها وأفكارها الدفاعية والهجومية، والتي نعتبرها أثمن الهدايا التي تقدمها البطولتان، ونرصدها بوجود المدربين المتخصصين، لتكون قادرة على مواصلة الانجاز للشطرنج.من جانبها قالت اللاعبة المتألقة ربى القضاة: "المنافسة قوية في بطولة السيدات، والطريق ما تزال طويلة ومليئة بالصعوبات، وأوجه بوصلة أفكاري نحو مواصلة الصدارة، في البطولة التي تزخر بالمنافسة من اللاعبات المميزات، وأشكر اتحاد اللعبة على تنظيم البطولات المتلاحقة لجميع الفئات، والتي من شأنها أن توفر الاحتكاك بمستويات متطورة، وتفيدنا في التطوير الدائم لتكتيكاتنا".بطولة السيداتتتصدر الترتيب العام اللاعبة ربى القضاة برصيد 5 نقاط، وتتشارك اللاعبات جود أحمد، هدى الجبالي، مايا إيراني، جيداء هلال، علا أبو الفيلات، ونور الخطيب بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط لكل منهن، وتقف سيرينا عرفات وحيدة بالمركز الثالث برصيد 3.5 نقطة، وتتشارك بالمركز الرابع كل من لين أبو الرب، مها المحمد، نور الصفدي، عايشة البس، تالين خوري، ماسة مصالحة، علا عيد، جنا الجوالدة، بتول عبيد وسيرينا إيراني برصيد 3 نقاط لكل منهن.بطولة الرجالتشارك كل من حسن الصمد، سيف مالك، لؤي سمير منصور، وسمير منصور بصدارة الرجال برصيد 4 نقاط لكل منهم، وتشارك بالمركز الثاني كل من أنس خويرة، وفوزي أكرم برصيد 3 نقاط لكل منهما، وبالمركز الثالث أمير بدر، علي القيسي، وعيسى الزعبي برصيد 2.5 نقطة لكل منهم، وبالمركز الرابع مالك سويدان، مروان العابودي، معتز غنيم، وأحمد الربابعة برصيد نقطتين لكل منهم.