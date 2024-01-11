صدامات مبكرة لديوكوفيتش وجابر في "أستراليا المفتوحة"

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مدن - أسفرت قرعة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في العام الحالي، التي سحبت أمس، عن مواجهة محتملة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والمصنف الأول عالميا سابقا البريطاني أندي موراي في الدور الثالث.ويستهل ديوكوفيتش - حامل اللقب 10 مرات - مشواره في البطولة التي تنطلق بعد غد، أمام لاعب قادم من الأدوار التمهيدية أو خاسر محظوظ، وينتظره في الدور الثاني مواجهة محتملة أمام كل من: مارك بولمانس أو أليكسي بوبيرين، بينما يستهل موراي مشواره في البطولة بمواجهة المصنف الـ30 عالميا توماس مارتن إتشيفيري.وينتظر ديوكوفيتش في ربع النهائي، مواجهة محتملة مكررة من نهائي العام الماضي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي سبق أن وصل إلى نصف نهائي البطولة ثلاث مرات، لكنه يتأهب لصدام مرتقب في الدور الأول أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني، أما المصنف الثاني على البطولة كارلوس ألكاراز، فإنه سيستهل مشواره أمام الفرنسي ريشارد جاسكيه، حيث سبق وأن تغلب عليه (6-2) (6-2) في نهائي أوماج العام 2021.ولم يشارك ألكاراز في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بسبب الإصابة، وسيشارك للمرة الثالثة في البطولة وتوقفت مشاركته الأخيرة في الدور الثالث العام 2022، وينتظر الإسباني مواجهة محتملة في ربع النهائي أمام ألكسندر زفيريف.وبالنظر إلى المصنف الثالث دانيل ميدفيديف، فينتظره في أول دورين مواجهة محتملة أمام لاعب قادم من الأدوار التمهيدية أو خاسر محظوظ، ولكن قد يواجه وصيف البطولة مرتين في الدور الثالث الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الذي يستهل مشواره في البطولة بمواجهة النمساوي دومينيك ثيم، المصنف الثالث عالميا سابقا.وينتظر ميدفيديف في ربع النهائي مواجهة محتملة أمام الدنماركي هولجر رون، أما المصنف الرابع الإيطالي يانيك سينير وصيف البطولة الختامية العام الماضي، فيستهل مشواره بمواجهة بوتيتش فان دي زاندشولب في الدور الأول، وتنتظره مواجهة محتملة في ربع النهائي أمام الروسي أندري روبليف.في المقابل، سحبت قرعة منافسات فردي السيدات لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند السلام الأربع الكبرى في العام، حيث وقعت النجمة التونسية أنس جابر في طريق أرينا سابالينكا حاملة لقب أستراليا المفتوحة.وتتواجد المصنفة الأولى عالميا إيجا شفيونتيك في قمة الجدول، وتستهل مشوارها أمام الأميركية صوفيا كينين المصنفة 38 عالميا، وسبق أن توجت بلقب البطولة في العام 2020، كما التقت اللاعبتان في نهائي رولان غاروس العام 2020، وحسمته البولندية إيجا شفيونتيك لصالحها.وتنتظر شفيونتيك في الدور الثاني مواجهة محتملة أمام بطلة أستراليا 2016 أنجليك كيربر أو وصيفة نسخة العام 2022 دانيلي كولينز، وسبق وأن تغلبت كولينز على شفيونتيك في نصف نهائي أستراليا المفتوحة 2022.ومن المواجهات المحتملة أيضا لشفيونتيك في الدور الرابع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا وصيفة أوكلاند الأسبوع الماضي، وفي ربع النهائي تنتظر البولندية، مواجهة أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا حاملة لقب ويمبلدون التي تستهل مشوارها بمواجهة لاعبة قادمة من الأدوار التمهيدية.ويتواجد في طريق فوندروسوفا، فيكتوريا أزارينكا حاملة لقب أستراليا المفتوحة مرتين من قبل، إضافة إلى البطلة السابقة لرولان جاروس إيلينا أوستابينكو.ويشهد الربع الثاني صداما بارزا في الدور الأول، بمواجهة المصنفة الثالثة إيلينا ريباكينا، وصيفة العام الماضي، للمصنفة الأولى عالميا سابقا كارولينا بليسكوفا التي سبق أن وصلت إلى ربع النهائي في العام الماضي، وحسمت ريباكينا المواجهات الثلاث السابقة بينهما.وتتواجد في الربع نفسه، المصنفة الخامسة الأميركية جيسيكا بيجولا، التي وصلت إلى ربع نهائي البطولة في آخر 3 نسخ، وتستهل مشوارها أمام لاعبة قادمة من الأدوار التمهيدية، كما تنتظر بيجولا في الدور الرابع مواجهة محتملة أمام الصينية زهينج كينوين، وتتواجد في طريق كينوين قبل الدور الرابع، البريطانية إيما رادوكانو، بطلة أميركا المفتوحة 2021.وفي النصف السفلي من القرعة، تتواجد المصنفة الرابعة كوكو جوف التي تواجه أنا كارولينا شميدلوفا في الدور الأول، وتتفوق جوف، بطلة أميركا المفتوحة العام الماضي، في المواجهات المباشرة (2-0).وتستعد جوف في الدور الثالث لمواجهة محتملة أمام ليلى فيرنانديز، وفي ربع جوف نفسه هناك صدام مرتقب في الدور الأول يجمع بين كارولين جارسيا ونعومي أوساكا، والفائزة من تلك المواجهة، تجمعها مباراة محتملة في الدور الرابع أمام جوف.وتتواجد اليونانية ماريا ساكاري في الربع نفسه، وتواجه ناو هيبينو في الدور الأول، وتتواجد في طريقها البرازيلية بياتريز حداد مايا إضافة إلى كارولين فوزنياكي، بطلة نسخة العام 2018، التي تعود إلى أستراليا للمرة الأولى منذ العام 2020.كما تتواجد حاملة اللقب أرينا سابالينكا في هذا الربع، وتستهل مشوارها أمام لاعبة قادمة من الأدوار التمهيدية، فيما تعد التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة، التحدي الأكبر أمام سابالينكا في هذا الربع، وتواجه أنس أيضا لاعبة قادمة من الأدوار التمهيدية في الدور الأول.وتنتظر أنس مواجهة محتملة في الدور الثاني أمام ميرا أندريفا، وتنتظرها أيضا مواجهة محتملة في الدور الرابع أمام المصنفة التاسعة باربورا كريشيكوفا. -(وكالات)