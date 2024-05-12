الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صدام متجدد بين اتحاد عمان والأرثوذكسي بنهائي "سلة الناشئين"

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لاعب الأرثوذكسي فارس أبو سالم يحاول المرور بالكرة أمام رقابة لاعب اتحاد عمان – (الاتحاد الأردني لكرة السلة)
عمان – يتطلع فريق اتحاد عمان إلى معادلة "سلسلة نهائي" دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يستقبل نظيره فريق الأرثوذكسي عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وتقام سلسلة الدور النهائي من خمس مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما تتألف سلسلة المركز الثالث من ثلاث مباريات، يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه بانتصارين.
واستهل فريق الأرثوذكسي مشواره بالفوز على فريق اتحاد عمان بنتيجة (66-56) أول من أمس، في لقاء برز فيه لاعبه عبدالرحمن الأدهم بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 18 نقطة، و15 متابعة وتمريرة و4 ستيل، و3 بلوك شوت بفاعلية 17.
وبرز ظافر كيالي في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و11 متابعة و3 تمريرات و3 ستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 18.
وتساوت كفة الفريقين في التسجيل من استثمار حالات "التيرن أوفر" بـ23 نقطة لكل فريق، وسجل الأرثوذكسي 14 نقطة من "الفرصة الثانية" مقابل 13 نقطة لاتحاد عمان، الذي سجل 17 نقطة من الفاست بريك مقابل 8 نقاط للأرثوذكسي، والأخير ظهرت فاعلية دكة بدلائه بتسجيلها 16 نقطة مقابل 8 نقاط لـ"بنش" اتحاد عمان.
وفي صراع تحديد المركز الثالث، يتجدد اللقاء بين فريقي المقاولين والإنجليزية، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 6 من مساء يوم غد في صالة الأمير حمزة.
وحسم الإنجليزية المواجهة الأولى لصالحه (56-50)، في لقاء برز فيه لاعبه يزن بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 19 نقطة و23 متابعة و3 ستيل بفاعلية 25، فيما كان باسل خضر اللاعب الأبرز من جانب المقاولين بتسجيله 6 نقاط و13 متابعة و3 تمريرات وستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 18.
وسجل المقاولين 16 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 14 نقطة للإنجليزية، الذي سجل 19 نقطة مقابل 9 نقاط من الفرصة الثانية، فيما سجل المقاولين 18 نقطة من الفاست بريك مقابل 12 نقطة للإنجليزية، والأخير ظهرت فاعلية دكة بدلائه بتسجيل 19 نقطة مقابل 16 نقطة للمقاولين. 
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