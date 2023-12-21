صدام ناري بين ليفربول وآرسنال.. وتوتنهام يسعى لمواصلة صحوته

اضافة اعلان

لندن- يلتقي، اليوم، فريقا أستون فيلا وشيفيلد يونايتد عند الساعة 11 مساء في ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".ويخوض أستون فيلا مواجهة سهلة نسبيا أمام شيفيلد يونايتد، متذيل الترتيب برصيد 8 نقاط، حيث يتطلع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري لمواصلة انتفاضته من خلال تحقيق فوزه الرابع على التوالي والسادس في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة.وحال فوزه على شيفيلد، وهو أمر وارد بشكل كبير، سيتصدر أستون فيلا القمة لعدة ساعات، انتظارا لنتيجة مواجهة ليفربول وأرسنال، وربما تظل صدارته للمسابقة دائمة، حال انتهاء لقاء "آنفيلد" بالتعادل.ورغم ذلك، تبدو المفاجآت واردة من شيفيلد، الذي يهدف إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب "فيلا بارك"، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان بالمسابقة.وفي ظل استمرار لعبة الكراسي الموسيقية بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المرحلة الماضية، ربما تشهد المسابقة منعطفا جديدا في سباق المنافسة على القمة خلال هذه المرحلة، التي انطلقت أمس بمواجهة متأخرة بين كريستال بالاس وبرايتون.وأسفرت المرحلة الـ17 للبطولة عن اعتلاء أرسنال صدارة الترتيب على حساب ليفربول، الذي تراجع للوصافة، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة عند الساعة 8:30 من مساء غد على ملعب (آنفيلد) في قمة مباريات المرحلة.وازداد الصراع على المقدمة، بعدما استغل أرسنال تعثر ليفربول، الذي تعادل بدون أهداف مع ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية، ليصعد إلى القمة بفضل فوزه الثمين 2-0 على ضيفه برايتون.وبات أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004، على عرش الصدارة حاليا برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي يرغب أيضا في الظفر بلقب البطولة العريقة، والتي غابت عنه في المواسم الثلاثة الماضية.ودخل أستون فيلا السباق بقوة عقب انتصاره الصعب 2-1 على مضيفه برينتفورد في المرحلة الماضية، ليتقدم للمركز الثالث برصيد 38 نقطة وبفارق الأهداف خلف ليفربول.ويرغب ليفربول في عودة انتصاراته على أرسنال، بعدما عجز عن تحقيق ذلك في الموسم الماضي، الذي شهد خسارته 2-3 من "المدفعجية" في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن يتعادل معه 2-2 في "آنفيلد".وقبل مواجهتي الموسم الماضي، كان ليفربول يملك اليد العليا دائما في مبارياته مع أرسنال بالمسابقة، بعدما سبق أن فاز عليه في لقاءاتهما الأربعة السابقة.وفي المقابل، يبحث أرسنال عن تحقيق انتصاره الأول في ملعب ليفربول ببطولة الدوري منذ 2 أيلول (سبتمبر) من العام 2012، عندما فاز 2-0 تحت قيادة مدربه الفرنسي الأسبق أرسين فينغر، ليعجز بعدها عن تحقيق أي فوز في آخر 10 لقاءات بينهما في آنفيلد بالمسابقة، حيث حقق خلالها ليفربول 7 انتصارات، بينما تعادلا في 3 لقاءات.ويدرك لاعبو أرسنال أن الفوز على ليفربول في تلك المواجهة، سيدعم كثيرا حظوظ الفريق في التتويج باللقب هذا الموسم، حيث سيبتعد حينها بفارق 4 نقاط أمام فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يعد أقوى منافسيه للفوز بالبطولة بالاشتراك مع مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع حاليا، الذي يتأخر عن الفريق اللندني قبل انطلاق تلك المرحلة بفارق 5 نقاط.في المقابل، يغيب مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، عن تلك المرحلة، بعدما تأجلت مباراته ضد ضيفه برينتفورد، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.ويطمح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في العودة إلى المسابقة المحلية وهو متوج بلقب مونديال الأندية، حيث يواجه فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية للمسابقة اليوم.ويسعى توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة، لاستمرار صحوته في المسابقة وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في مواجهة إيفرتون، المنتفض هو الآخر بالبطولة.ولن يكون إيفرتون بالصيد السهل للفريق اللندني، بعدما فاز بمبارياته الأربع الأخيرة، ليصبح في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، علما بأنه تعرض لخصم 10 نقاط من رصيده بالبطولة في وقت سابق بسبب انتهاكه قوانين اللعب المالي النظيف.وعقب تحقيقه فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة، يحل مانشستر يونايتد، صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة ضيفا على ويستهام يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن، بفارق نقطة خلف فريق الشياطين الحمر.ويطمح الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، لاستغلال التعادل الذي حققه فريقه من ملعب ليفربول في المرحلة الماضية، رغم الغيابات العديدة التي عانى منها، للبناء على لقاءات الفريق المقبلة، في ظل سعيه للتقدم للمراكز الأربعة الأولى المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.ويلعب فولهام، المنتشي بصعوده إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، مع ضيفه بيرنلي، ويلتقي لوتون تاون مع ضيفه نيوكاسل، ونوتنغهام فورست مع بورنموث غدا.وتختتم لقاءات المرحلة، بلقاء تشيلسي، الصاعد أيضا للمربع الذهبي في كأس الرابطة، مع مضيفه وولفرهامبتون، حيث يحاول الفريق الأزرق، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 22 نقطة، التقدم نحو مراكز المقدمة للعودة مجددا للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.-(وكالات)