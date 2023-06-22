صراع محتدم بين أميركا وألمانيا على صدارة بطولة العالم لـ"الفورمولا إي"

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الرياض - تتجه بطولة الفورمولا إي إلى الولايات المتحدة، حيث يقام السباق لأول مرة في "بورتلاند" بولاية أوريغون، مع احتدام الصراع على لقب بطولة العالم "إيه بي بي" للفورمولا إي، حيث تفصل ست نقاط فقط بين السائقين في المراكز الثلاثة الأولى، مع التوجه لإقامة السباق رقم 12 ضمن الجدول الكلي الذي يتضمن 16 سباقا.وسيبذل السائق جيك دينيس من فريق أفالانش أندريتي فورمولا إي، ومقره الولايات المتحدة قصارى جهده للتغلب على النقطة الواحدة التي تفصله عن متصدر البطولة باسكال ويرلين من فريق "تاغ هوير" فورمولا إي، في سباق ساوثواير بورتلاند إي بري 2023 يوم غد.ومن المؤكد، أن السائق البريطاني دينيس سيحظى بحشد كبير من مشجعي الفريق، خاصة وأنه تمكن من صعود منصة التتويج في معظم سباقات الموسم التاسع، مع إحراز فوز واحد والحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى في سبع سباقات، وذلك خلال 11 سباقا حتى الآن.وكان متصدر الترتيب السابق ويرلين فقد صدارة الترتيب في موناكو، ولكنه استعاد موقعه بعد ذلك بإحراز الفوز في السباق التالي خلال الجولة العاشرة في جاكرتا، ليعود إلى الصدارة أمام أقرب منافسيه دينيس. وهذا الفوز الذي أحرزه ويرلين هو الأول له، وأول صعود لمنصة التتويج، منذ إحرازه الفوز في الجولة الثالثة بالدرعية، في حين حقق السائق نيك كاسيدي، من فريق إنفيجن ريسينج، أداء جيدا خلال سلسلة من السباقات، وتغلب على الألماني في الترتيب بفوزه في موناكو.وبعد الاحتفاظ بصدارة الترتيب لجولات عدة، وجد كاسيدي نفسه الآن في المركز الثالث في الترتيب، بفارق خمس نقاط فقط عن السائق دينيس صاحب المركز الثاني.وبالنسبة للسائق ميتش إيفانز، من فريق جاغوار تي سي إس ريسينج، فقد كانت عطلة أسبوع كارثية في إندونيسيا، وذلك بعدما حقق فوزين متتاليين في موناكو وبرلين قبل أسابيع فقط، وهذا ما أدى إلى خروجه من المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب برصيد 15 نقطة فقط من أكثر من 50 نقطة متاحة في السباق المزدوج بجاكرتا، وبقي إيفانز خلف كاسيدي بفارق 19 نقطة، ولكنه ما يزال يأمل بتحقيق البطولة.وفي الجولتين 11 و12، وجد سائق واحد نفسه في القمة في كل مرحلة محددة التوقيت في جاكرتا، في إنجاز هو الأول بتاريخ فورمولا إي بالنسبة للسائق ماكسيميليان جونثر من فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج، وبعد دخول السائق الألماني إلى الحلبة على الفور، تمكن من التفوق ليضمن بذلك أول صدارة له في البطولة.وتكرر الأداء يوم الأحد الماضي في السباق الثاني، ليحقق بذلك فوزا تاريخيا في السباق، وليصبح السائق الوحيد الذي فاز بعد الانطلاق من مقدمة خط الانطلاق في السباقات الـ 14 الماضية، كما أنه الفوز الأول لمازيراتي في بطولة العالم لسباقات المقعد الواحد منذ فوز السائق الأسطوري خوان مانويل فانجيو بسباق نوربورغرينغ في العام 1957.وتستعد الفورمولا إي لزيارة سادسة إلى الولايات المتحدة الأميركية مع إقامة أول سباق في حلبة سباق بورتلاند الدولية لإقامة سباق ساوثواير بورلاند إي بري 2023.ويقام أحد السباقات في أميركا كل موسم منذ انطلاق البطولة لأول مرة في العام 2014، وشهدت سباقات الفورمولا إي التي أقيمت في مدن عدة مثل: ميامي، ولونج بيتش ونيويورك، مستويات عالمية، ومع انتقالها إلى بورتلاند الصديقة للبيئة في الشمال الغربي، فسيتم تقديم البطولة الخالية من الانبعاثات لمجموعة جديدة كاملة من المشجعين المحتملين لسلسلة السباقات الكهربائية العالمية، إضافة إلى مواصلة المساعي لترسيخ الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.وتعتبر حلبة سباق بورتلاند الدولية، نقطة توقف مألوفة لسلسلة رياضة السيارات الأميركية مثل IndyCar، ويتمتع تصميم الحلبة بتاريخ حافل يضمن أجواء الإثارة والتشويق فيها. وفي العام 1997، شهدت السلسلة الأميركية ذات المقعد الفردي الأول أقرب نهاية ثلاثية على مسار الحلبة، حيث تفوق مارك بلونديل على جيل دي فيران وراؤول بوسيل بنصف عُشر من الثانية.وظهر مضمار السباق رسميا في السبعينيات بعد عقود عدة من الدمار، وتم إنشاء المسار بعد أن دمرت الفيضانات واسعة النطاق المدينة بأكملها، ولم تترك وراءها سوى الطرق التي يمكن استخدامها فقط كمضمار سباق خلال مهرجان الورود الشهير في بورتلاند.وأصبح المسار موطنا لرياضة السيارات الاحترافية في العام 1975 عندما بدأت سلسلة Trans-Am بإقامة المنافسات على الحلبة، وفي العقود التي تلت ذلك، سارت بطولة IndyCar وسلسلة NASCAR Truck Series على الخطى ذاتها. وشهد المضمار تباطؤا كبيرا في المنافسة من 2000 إلى 2010، ولكن تحول بعد ذلك إلى موقع مفضل لسباقات IndyCar وNASCAR Xfinity Series في السنوات القليلة الماضية. والآن، تنضم بطولة الفورمولا إي إلى قائمة طويلة من البطولات والسباقات التي تقام في بورتلاند، وتستعد البطولة لدخول التاريخ مع إقامة أول سباق للسيارات الكهربائية بالكامل على الحلبة.ويعد المسار واحداً من أطول السباقات على الإطلاق في سباقات الفورمولا إي، حيث يبلغ طوله 3.190 كيلومتراً. يختلف المسار قليلاً عن المسار المستخدم في سلسلة "إندي كار"، حيث اختارت الفورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات إضافة 20 متراً إلى المنعطف الأول. ويعد هذا التغيير واحداً من التغييرات المهمة على المسار الذي تم تجهيزه لجعل سباق أكثر تشويقا. -(وكالات)