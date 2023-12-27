صعود "صاروخي" لشلباية.. وظهور أول لـ"البادل".. وتألق "عربي" للريشة

مهند جويلس

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عمان - وضع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، الأردن على خريطة اللعبة العالمية، بعد إنجازات ومشاركات مميزة في العام 2023، نجح من خلالها في الفوز بلقب على الصعيد الفردي، في بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، كما ظفر أيضا على الصعيد الزوجي بلقب زوجي "تشالنجر مورسيا" الإسبانية مع زميله الإسباني دانيال رينكون.وتقدم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، مراكز عديدة بالتصنيف الدولي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين للتنس، حيث يحتل المركز 195 عالميا بالتصنيف الأخير، وهو الأول على صعيد اللاعبين العرب، علما بأنه دخل العام 2023 وهو في المركز 470 عالميا.وشارك شلباية في العديد من البطولات الكبرى خلال العام الحالي، أبرزها بطولة الجيل القادم في جدة، وبطولة مدريد للماسترز، وتصفيات بطولة ميامي المفتوحة، وبطولة قطر المفتوحة، كما سافر مؤخرا إلى استراليا من أجل المشاركة بالأدوار التأهيلية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس خلال منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.في المقابل، لم ينجح الشقيقان موسى ومحمد القطب في بلوغ الأدوار المتقدمة من بطولة النخبة العربية للتنس، والمقامة حاليا في قطر، بعد خسارتهما في الدور الأول (ثمن النهائي)، إذ ودع موسى على يد الجزائري سمير رقيق بمجموعتين نظيفتين (2-6 و3-6)، فيما خسر محمد أمام التونسي محمد دقاز بمجموعتين دون مقابل (3-6 و3-6).واستضاف الأردن بداية العام الحالي، المنافسات التأهيلية لكأس ديفيز، المؤهلة للمجموعة العالمية الثانية، حيث التقى المنتخب الوطني مع نظيره السلفادوري، ونجح الأخير في التأهل بتحقيقه الفوز في 3 مباريات، مقابل فوز وحيد للمنتخب جاء عبر موسى القطب على دييجو دوران بمجموعتين دون رد، فيما حافظ المنتخب لاحقا على مكانه بالمجموعة الثالثة عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، في البطولة التي أقيمت بسيرلانكا بمنتصف العام.وفقد منتخب الناشئين فرصة المنافسة في التصفيات النهائية عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، وبلوغ بطولة كأس العالم، بعد الخسارة في جميع مبارياته بالتصفيات التي أقيمت في ماليزيا.واستحدث اتحاد التنس منافسات رياضة البادل في العام الحالي، وشارك في البطولة العربية التي أقيمت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) بالإمارات، واستقر المنتخب في المركز السابع ببطولة شهدت مشاركة 11 منتخبا، محققا الفوز في البطولة على منتخبات سلطنة عمان وسورية والسودان، مقابل الخسارة أمام الكويت والبحرين ومصر.من جانب آخر، نجح منتخب الريشة الطائرة في الحصول على ميداليتين بدورة الألعاب العربية في الجزائر، عبر اللاعبتين مريم أبو عرة (ذهبية) ومرح عمرو (فضية)، فيما ظفر بهاء الشنيك بالميدالية البرونزية بمنافسات الفردي، إضافة إلى حصوله مع زميله عز الدين أبو عرة على برونزية منافسات الزوجي.وبرز في العام الحالي لاعب المنتخب الوطني بهاء الدين الشنيك، الذي شارك بدورة الألعاب الآسيوية في الصين، وبطولة العالم في الدنمارك، من دون أن يتمكن من بلوغ أدوار متقدمة، مع احتلاله المركز الأول عربيا و88 عالميا بالتصنيف الدولي.وجاءت مشاركات المنتخب الوطني للسكواش بسيطة في العام الحالي، تمثلت البطولة العربية الدولية للناشئين بمشاركة 14 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني، من دون أن يحصد أي منهم ميدالية ملونة.