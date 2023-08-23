الخميس 24 آب 2023
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صفع لاعبة على وجهها في مباراة وجعلها تبكي.. إقالة مدرب منتخب تونس (فيديو)

المسلماني صفع إحدى لاعبات منتخب تونس على وجهها خلال المباراة ضد جمهورية الدومينيكان
المسلماني صفع إحدى لاعبات منتخب تونس على وجهها خلال المباراة ضد جمهورية الدومينيكان
أعلن الاتحاد التونسي لكرة الطائرة إقالة محمد المسلماني مدرب منتخب السيدات تحت 21 عاماً عن منصبه، على أن يمثل أمام اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد اللعبة دون أن يكشف عن سبب هذا القرار.اضافة اعلان

وفجّر المسلماني غضب الشارع الرياضي في تونس بسبب تصرفاته المثيرة للجدل خلال بطولة العالم المقامة حالياً في المكسيك والتي أدت في النهاية إلى إقالته من منصبه.

وقال الاتحاد التونسي في بيان رسمي: "على إثر ما صدر من تصرف غير رياضي للمدرب الأول للمنتخب الوطني للوسطيات (تحت 21 عاماً) السيد محمد المسلماني خلال أداء مهامه في بطولة العالم للوسطيات المقامة بالمكسيك، يهم الجامعة التونسية لكرة الطائرة أن توضح للرأي العام الرياضي أنها قررت الإيقاف الفوري لنشاط هذا المدرب إلى حين مثوله أمام لجنة التأديب فور عودته إلى تونس".

وأضاف البيان: "تم تكليف المدرب المساعد عادل بن رمضان بالقيام بمهام المدرب الأول في باقي المباريات، كما يهم الجامعة أن تؤكد رفضها الشديد لمثل هذا التصرف"، دون أن يوضّح البيان السبب الحقيقي من وراء هذه الإقالة.

سبب إقالة محمد المسلماني

ولم يمر هذا البيان مرور الكرام على وسائل الإعلام التونسية التي سعت جاهدة للكشف عن سبب هذا القرار ونجحت في ذلك.

وأكد موقع "نسمة" التونسي أن المسلماني صفع إحدى لاعبات منتخب تونس على وجهها خلال المباراة ضد جمهورية الدومينيكان، وهو ما دفع الجامعة التونسية (الاتحاد التونسي) إلى إيقاف المدرب على الفور، وهو نفس التصرف الذي قام به مع لاعبة أخرى في المباراة السابقة ضد البرازيل وفق تقارير أخرى.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بكاء لاعبة تونسية عقب تعرضها للصفع من المدرب.

ويشارك منتخب تونس للسيدات في بطولة كأس العالم لكرة الطائرة تحت 21 عاماً للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1995 و2011، حيث نجح في بلوغ النهائيات الحالية المقامة في المكسيك في الفترة ما بين 17 إلى 26 أغسطس/آب 2023 بعد حلوله في المركز الثاني في بطولة إفريقيا الأخيرة.

وأوقعت القرعة منتخب تونس للسيدات والذي يمثل القارة السمراء في المونديال إلى جانب مصر، في المجموعة الثانية إلى جانب فرق إيطاليا والبرازيل والدومينيكان، ولم يحقق الفريق أي انتصار.


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