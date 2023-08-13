الأحد 13 آب 2023
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"صقور الأردن" يخسر أمام إيران في كأس جورجيا الدولية

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لاعب المنتخب الوطني محمد شاهر يحاول الاختراق أمام رقابة من الإيراني حامد حدادي - (من المصدر)
عمان – اختتم المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، معسكره التدريبي في جورجيا بالخسارة من المنتخب الإيراني بنتيجة 73-81 (النصف الأول 47-42)، في لقاء جمعهما أمس بصالة “تبليسي أرينا”، ضمن تحضيرات الفريقين لكأس العالم.اضافة اعلان
ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب الوطني إلى المملكة مساء اليوم، ليخضع اللاعبون إلى استراحة قصيرة تمتد ليومين، قبل المغادرة إلى الصين لإقامة معسكره التحضيري الأخير، والذي يتخلله مواجهة منتخبات جنوب السودان وفنزويلا وإيران بالفترة من 20 إلى 22 الشهر الحالي، قبل التوجه إلى العاصمة الفلبينية مانيلا لخوض نهائيات المونديال.
وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في بطولة كأس جورجيا، بالخسارة من جورجيا بنتيجة (69-86)، ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2023، والتي تحتضنها الفلبين واليابان وأندونيسيا في الفترة من 25 آب (أغسطس) الحالي إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل.
إيران 81 الأردن 73 
بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، اللقاء معتمدا على حيوية فريدي إبراهيم في تدوير الكرة مع أشرف الهندي والمجنس الأميركي رونداي جيفرسون، مع تولي زيد عباس مهمة تأمين منطقة العمق إلى جانب محمد شاهر، الذي شارك أساسيا بديلا لـ “العملاق” أحمد الدويري، والذي منعه المرض من خوض المباراة، فيما اعتمد مدرب إيران هاكان دمير على الخماسي، محمد أميني وبهنام يخجالي وسجاد مشايخي وجلال آقاميري وحسن علي أكبري.
واحتاج المنتخب الوطني إلى اختراقات فريدي والتصويبات الدقيقة لسامي بزيع وقوة المجنس جيفرسون وشاهر في اللم والمتابعة تحت السلتين، ليتقدم في النصف الأول (47-42) بعدما حسم الفترتين الأولى (26-22) والثانية (21-20) لصالحه، أمام المنتخب الإيراني الذي يحتل المركز 22 عالميا والثاني آسيويا في التصنيف العالمي.
ولكونها تعد المباراة الأخيرة بالنسبة للجهاز الفني من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين واعتماد القائمة النهائية قبل التوجه إلى الصين، عمد المدير الفني وسام الصوص على تجربة اللاعبين كافة ومنحهم دقائق لعب جيدة، فيما كان المنتخب الإيراني يعتمد على سرعات وخبرات أميني ويخجالي في التسجيل، لينتزع الفوز من المنتخب الوطني 
(81-73)، بعدما حسم الفترة الثالثة
(16-11). 
وبرز الأميركي رونداي جيفرسون في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 21 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 26، يليه فريدي بتسجيله 14 نقطة و3 متابعات و8 تمريرات حاسمة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 20، ثم سامي بزيع بتسجيله 20 نقطة مع متابعة بفاعلية 15.
في المقابل، كان محمد أميني اللاعب الأبرز من جانب إيران بتسجيله 29 نقطة مع 5 متابعات وتمريرة و4 ستيل بفاعلية 31، يليه بهنام يخجالي بتسجيله 17 نقطة مع 5 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 18.
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