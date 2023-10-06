"صقور الأردن" يخسر رهان الفلبين ويكتفي بـ "فضية" الألعاب الآسيوية

خالد تيسير العميري

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عمان - تقلد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، الميدالية الفضية في مشاركته التاريخية الخامسة بدورة الألعاب الآسيوية، بعد خسارته أمام المنتخب الفلبيني بنتيجة 60-70 (النصف الأول 31-31)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي بالصين.وتعد الميدالية الفضية الأولى للأردن في سجل مشاركاته بالألعاب الجماعية على مدار تسع نسخ خاضها في الألعاب الآسيوية وبمختلف الرياضات، والأولى لكرة السلة الأردنية على صعيد مسابقات الرجال.وأحرزت الصين الميدالية البرونزية بفوزها على الصين تايبيه “تايوان” بنتيجة (101-73)، وجاءت إيران خامسة بفوزها على السعودية (92-60)، فيما تغلبت كوريا الجنوبية على اليابان (74-55) لتحتل المركز السابع.بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء بتشكيلته المعتادة، بإعتماده على حيوية فريدي إبراهيم في صناعة الألعاب بإسناد من سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون، مع تولي المجنس جون بوهانون مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب أحمد الدويري، فيما اعتمد مدرب الفلبين كوني إيرل تيموثي على الخماسي، جون فاجاردو وكالفين اوفتانا وكريس نيوسوم والمجنسين جاستن برونلي وسكوتي تومسون.وتبادل فريدي وتومسون ونيوسوم التسجيل في بداية الفترة الأولى من المسافة البعيدة، فيما كان جيفرسون وبرونلي يتناوبان على التسجيل من داخل القوس، ليعود نيوسوم ويسجل سلة من اختراق هجومي مع نقطة من رمية إضافية، قبل أن يضيف بوهانون وجيفرسون وفريدي 4 نقاط للمنتخب الوطني من خط الرميات الحرة مع سلة للحمارشة من خارج القوس، ليرد برونلي بسلتين من داخل وخارج القوس، ومعها تقدمت الفلبين في الفترة الأولى (17-12).ورغم بداية الفترة الثانية بـ “دنك عنيف” للدويري من جانب المنتخب الوطني مع نقطة للحمارشة من رمية حرة، إلا أن كوامي سجل سلة من متابعة هجومية مع سلة لبيريز من “الفاست بريك” وثلاثية للمجنس برونلي (24-14) ليطلب وسام الصوص وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع كوامي من تسجيل سلة من داخل القوس وسط شرود ذهني وتراجع كبير في أداء لاعبي المنتخب الوطني، ليعود الصوص ويطلب وقتا مستقطعا، تحول معه شكل الأداء بإضافة جيفرسون وفريدي سلتين ثلاثيتين ردا على نقطتي كوامي، ليأتي الدور على مدرب الفلبين لطلب وقت مستقطع، لكن جيفرسون واصل عنفوانه في التسجيل بإضافته سلتين من داخل وخارج القوس مع سلة ثلاثية لبزيع أعادت المباراة إلى نقطة الصفر (29-29)، قبل أن يمنح شاهر التقدم الأول للمنتخب الوطني بإضافة سلة من المسافة المتوسطة، ليرد برونلي بسلة من اختراق هجومي، انتهى معها النصف الأول بالتعادل (31-31) بعدما حسم المنتخب الوطني الفترة الثانية (19-14).واستهل جيفرسون التسجيل للمنتخب الوطني في الفترة الثالثة بتصويبة من المسافة المتوسطة، ليرد برونلي بثلاث نقاط من خط الرميات الحرة مع ثلاثية دقيقة لكريس نيوسوم، قبل أن يعود فريدي وجيفرسون لإضافة سلتين تساوت معها الكفة (37-37)، ثم تراجع أداء لاعبي “الصقور” على نحو مفاجئ، ليسجل اوفتانا ونيوسوم واغيلار والس من مختلف المحاور، ولم تمنع معها سلة الدويري ونقطتين من خط الرميات، أفضلية الفلبين في التقدم بالنتيجة الإجمالية (51-41) بعدما حسموا الفترة الثالثة (20-10).وعلى ايقاع ثلاثية فريدي بدأت الفترة الرابعة والأخيرة، ليرد عليه اوفتانا بسلة من اختراق هجومي، ثم جاء الدور على بوهانون للتسجيل، ومع تراجع أداء اللاعبين وانخفاض نسب التسجيل، كانت الفلبين تنوع خياراتها مع فاعلية دكة بدلائها، لتفوز في النتيجة النهائية للمباراة (70-60) بعد تعادل المنتخبين في الربع الأخير (19-19).وكان المجنس الأميركي رونديه جيفرسون المسجل الأبرز للمنتخب الوطني في اللقاء بـ 24 نقطة مع 12 متابعة “الدبل دبل” و5 تمريرات، يليه فريدي إبراهيم بتسجيله 13 نقطة مع 4 متابعات و5 تمريرات، في الوقت الذي كان فيه المجنس جاستن برونلي المسجل الأبرز للمنتخب الفلبيني بـ 20 نقطة مع 10 متابعات “الدبل دبل” و5 متابعات، ثم المجنس انجي كوامي بـ “الدبل دبل” مع تسجيله 14 نقطة و11 متابعة.وظهرت أرقام المنتخب الوطني متواضعة، حيث بلغت نسبة نجاح التسجيل العام 26 % (18 من 69) مقابل 33% (22 من 67) للفلبين، و30 % للمنتخب الوطني من داخل القوس (10 من 33) مقابل 36 % للفلبين (15 من 42)، و22 % من خارج القوس (8 من 36) مقابل 28 % (7 من 25)، و57 % من خط الرميات الحرة (16 من 28) مقابل 86 % (19 من 22).وتساوت كفة المنتخبين في المتابعات، حيث قام المنتخب الوطني بـ 54 متابعة (29 دفاعية و25 هجومية) مقابل 54 متابعة للفلبين (36 دفاعية و18 هجومية)، وسجل المنتخب الوطني 13 نقطة من استثمار حالات “التيرن أوفر” مقابل 12 نقطة للفلبين، و8 نقاط مقابل 12 نقطة من الفرصة الثانية، و10 نقاط مقابل 13 من الفاست بريك، فيما ظهرت فاعلية دكة بدلاء الفلبين بإضافتها 21 نقطة مقابل 8 نقاط من “بنش” المنتخب الوطني.