"صقور الأردن" يرد أطماع "الأخضر" السعودي في "تصفيات آسيا"

خالد تيسير العميري

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عمان - حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، فوزا مثيرا على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة 79-64 (النصف الأول 39-38)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025.وفي المباراة الثانية الثانية بالمجموعة والتي أقيمت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، فاز المنتخب العراقي على مستضيفه المنتخب الفلسطيني بنتيجة 75-72.ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب فرق مجموعته الرابعة، يليه المنتخبان السعودي والعراقي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 3 نقاط لكل فريق، فيما يتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب برصيد نقطتين من خسارتين متتاليتين.ويستأنف “صقور الأردن” مشواره في التصفيات الآسيوية بخوض النافذة الثانية، والتي تقام في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بمواجهة منتخبي العراق وفلسطين.جدد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اعتماده على الخماسي، فريدي ابراهيم وأمين أبو حواس وهاشم عباس والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون وأحمد الدويري، فيما اعتمد الأرجنتيني نيستور غارسيا مدرب المنتخب السعودي على الخماسي، مرزوق المولد وفهد بلال ومصعب القاضي ومثنى المرواني ومحمد السويلم.وجاءت بداية قوية من جانب لاعبي الفريقين، مع اعتمادهما على سرعة التحول في نقل الكرة والقوة الدفاعية، ليتقدم المنتخب السعودي (18-16) في الفترة الأولى التي تشنجت فيها الأجواء بعد تعمد لاعب المنتخب السعودي محمد السويلم الاحتفاظ بكرة مشتركة مع الدويري.وساهمت تحركات جيفرسون تحت السلتين والتصويبات الدقيقة لفريدي بمنح المنتخب الوطني أفضلية العودة إلى أجواء المباراة والتقدم في نتيجة النصف الأول (39-38) بعدما حسم الفترة الثانية (23-20).ورغم البداية القوية للسويلم والمرواني في اللم والتسجيل تحت السلتين مع بداية الفترة الثالثة، إلا أن هدوء الدويري وخبرات جيفرسون وحيوية فريدي وعباس وأبو حواس، أعادت التقدم للمنتخب الوطني في النتيجة الإجمالية (59-49) مع حسمه الفترة الثالثة (20-11).واستهل المرواني التسجيل للأخضر السعودي في بداية الفترة الأخيرة بسلة من المسافة البعيدة مع نقطة لمرزوق المولد من رمية حرة، ليرد جيفرسون بسلة من المسافة المتوسطة مع سلة للدويري من متابعة هجومية، ومع تبادل لاعبي الفريقين عملية التسجيل، كانت خبرات الدويري وشاهر وجيفرسون تمنح المنتخب الوطني أفضلية الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (79-64) بعدما حسم الفترة الرابعة (20-15)، في مباراة مثيرة بتفاصيلها كافة.وكان فريدي ابراهيم اللاعب الأبرز في صفوف المنتخب الوطني، بفاعلية 28+، بعدما سجل 24 نقطة و 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة، وبرز أيضا رونديه هوليس جيفرسون بتسجيل 19 نقطة و8 متابعات، وأحمد الدويري بـ16 نقاطة مع 6 متابعات.في الطرف المقابل، تألق محمد السويلم مع المنتخب السعودي بفاعلية 22+، بعدما أحرز 17 نقطة و9 متابعات.