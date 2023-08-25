"صقور الأردن" يستهل مشواره المونديالي بمواجهة اليونان السبت

خالد تيسير العميري

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مانيلا – يفتتح المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في نهائيات النسخة الـتاسعة عشرة من بطولة كأس العالم بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 من صباح السبت في صالة “مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا، فيما يستهل المنتخب الأميركي مشواره بمواجهة نيوزيلندا عند الساعة 3:40 مساء، لحساب مباريات المجموعة الثالثة.وأنهى “صقور الأردن” تحضيراته لخوض أولى مواجهاته في المونديال، حيث أجرى تمرينا في صالة “نينوي أكينو” التدريبية، وعمد خلاله الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة وتطبيق جملة من الخطط الدفاعية والهجومية، تحضيرا لمواجهة اليونان.والتقى الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني باللاعبين في جلسة “تحليل فيديو” عقدت بإحدى القاعات في مقر إقامته، وتناول خلالها نقاط القوة والضعف للفريق اليوناني، إلى جانب تحديد أدوار اللاعبين وإبراز مفاتيح لعب الفريق المنافس، مؤكدا خلال حديثه للاعبين على ضرورة التركيز الذهني والقتال حتى الرمق الأخير، ومطالبا إياهم بمضاعفة الجهود لصناعة أولى المفاجآت “علينا الإيمان بقدراتنا واللعب من أجل الجميع، مباراة كبيرة تحتاج لعمل صعب، ونمتلك فرصة كبيرة، شريطة القتال حتى آخر مباراة”.وسيرتدي المنتخب الوطني الزي الأبيض في مباراته الافتتاحية، فيما ستلعب اليونان بالزي الأزرق “الداكن”، علما أن الصالة المستضيفة لمباريات صقور الأردن “مول أوف آسيا أرينا” تتسع لنحو 20 ألف متفرج.بدوره، تمنى الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم، التوفيق للمنتخب الوطني لكرة السلة في مشواره المونديالي، حيث شارك صورة للاعبين عبر ستوري حسابه الرسمي على “انستجرام”، معلقا: “أمنيات التوفيق لصقور الوطن في كأس العالم”، مرفقا ايموجي الصقر والعلم الأردني.إلى ذلك، تقام اليوم سلسلة من اللقاءات المنتظرة، حيث تلتقي جنوب السودان وبورتوريكو عند الساعة 11 صباحا وصربيا مع الصين الساعة 3 مساء في صالة “سمارت أرانيتا كوليسيوم” بالفلبين لحساب المجموعة الثانية، وتلعب الرأس الأخضر مع جورجيا الساعة 11 صباحا في صالة “أوكيناوا أرينا” باليابان، والتي ستحتضن أيضا مباراة سلوفينيا وفنزويلا الساعة 2:30 مساء عن المجموعة السادسة، فيما تلتقي إيران والبرازيل بصالة “اندونيسيا أرينا” في جاكرتا الساعة 12:45 مساء، على أن تحتضن الصالة نفسها مباراة إسبانيا وساحل العاج الساعة 4:30 مساء عن مباريات المجموعة السابعة.ويرى لاعب المنتخب الوطني أحمد حمارشة في حديث خاص لموفد اتحاد الإعلام الرياضي، أن “صقور الأردن” يمتلك القدرة على صياغة أولى المفاجآت في المونديال، مشيرا: “هذه مباراتنا الأولى في المونديال وتشكل تحديا كبيرا لنا، أعتقد أننا متحمسون لخوض المواجهة ووضع إمكانياتنا داخل الملعب، هذه المباراة لها طابع خاص بالنسبة لنا”.من جانبه، يقول لاعب الجناح هاشم عباس، أن “الصقور” يمتلكون فرصة الفوز في المواجهة الافتتاحية لهم بالمونديال، مطالبا زملاءه بالقتال حتى النهاية، مستطردا: “لن تؤثر أي نتيجة في المباريات التي سنخوضها على تركيزنا، نمتلك هدفا موحدا وثابتا، ببلوغ دورة الألعاب الأولمبية (باريس2024)”.يدرك الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، ضرورة أن يبدأ المباراة بصورة قوية للحفاظ على حظوظه، لذلك من المتوقع أن يعتمد على أبرز ركائزه الأساسية المتمثلة بسرعات فريدي إبراهيم في تدوير الكرة مع سامي بزيع والمجنس رونديه جيفرسون حول القوس، على أن يتولى الكابتن زيد عباس مهمة تأمين منطقة العمق إلى جانب لاعب الإرتكاز أحمد الدويري، في الوقت الذي يتواجد فيه زين النجداوي وأحمد حمارشة وهاشم عباس ومالك كنعان وأمين أبو حواس وأحمد الحموري ومحمد شاهر على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية.وسبق للمنتخب الوطني مواجهة اليونان في بطولة أطلس الدولية، ضمن مشواره التحضيري لمونديال الصين 2019، حيث خسر صقور الأردن (65-92)، في مباراة كان فيها المجنس الأميركي دار تاكر المسجل الأبرز للمنتخب الوطني بـ23 نقطة، والأخير يغيب اليوم عن تمثيل المنتخب الوطني في كأس العالم لظروف عائلية خاصة به وفقا لحد قوله.في المقابل، يمتلك المدير الفني للمنتخب اليوناني ديميتريوس إيتوديس، مزيجا من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، وهم: ليفتيريس بوشوريديس، مايكل لونتزيس، كوستاس بابانيكولاو، جيانوليس لارينتزاكيس، ديمتريوس مورايتيس، نيكوس روجكافوبولوس، لونيس بابابيترو، جورجيوس باباجيانيس، ثاناسيس أنتيتوكونمبو، ايمانويل تشاتزيداكاس، وتوماس ووكاب، في الوقت الذي يغيب فيه نجمه يانيس أنتيتوكونمبو عن المونديال للإصابة، كما شهدت القائمة النهائية استبعاد كونستانتينوس ميتوغلو لإصابته بكسر في اصبع يده اليسرى، لتضم القائمة 11 لاعبا حتى الآن، بانتظار قرار الإتحاد اليونان حول امكانية استدعاء لاعب جديد.وأظهر مدرب اليونان احتراما كبيرا للمنتخب الوطني خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مشاركته في البطولة، بقوله: “نمتلك جودة كبيرة من خلال رحلة تحضير طويلة، لم نأت هنا لاكتساب الخبرة فقط”، مؤكدا على جودة لاعبي “الصقور” ومطالبا لاعبيه بخوض المباراة بجدية كبيرة واحترام المنافس، فيما حث قائد المنتخب اليوناني كوستاس بابانيكولاو زملاءه بالفريق على ضرورة القتال، خاصة وأن الفريق يمر اليوم بمرحلة إحلال وتبديل.وتأمل اليونان بقائمة نجومها في بلوغ أدوار بعيدة في ظهورها التاسع بكأس العالم، بعدما سبق لها احتلال المركز الثاني في مونديال 2006 بفوزها على منتخب أميركا بنتيجة (101-95) آنذاك، إلى جانب فوزها بلقب بطولة أوروبا “اليورو” مرتين، فضلا عن إحرازها ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين خلال 28 مشاركة سابقة بالبطولة الأوروبية.استهل المنتخب اللبناني مشواره المونديالي بخسارة قاسية من لاتفيا بنتيجة (70-109)، فيما تغلبت إيطاليا على أنغولا (81-67) وأستراليا على فنلندا (98-72) ومونتينيغرو على المكسيك (91-71).ومع انتصاف مباريات اليوم الأول من المونديال، شهدت صالة “فلبين أرينا” التي تتسع لنحو 55 ألف متفرج، حفل افتتاح أنيق لكأس العالم، وسط حضور 38 ألفا و115 مشجعا (رقم قياسي) لمؤازرة الفلبين في مباراته التي خسرها مع جمهورية الدومينيكان (81-87)، وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، علما أن الرقم القياسي السابق من حيث الحضور الجماهيري كان مسجلا بنهائي كأس العالم 1994 بكندا (تورنتو)، في مباراة الولايات المتحدة وروسيا، وحضرها 32 ألفا و616 متفرجا.وخسرت مصر مباراتها الافتتاحية أمام ليتوانيا بنتيجة (67-93)، وهي المباراة التي حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني على متابعتها من المدرجات، لرصد أداء منتخبات المجموعة الرابعة، المحتمل مواجهة أيا منها في الأدوار المقبلة، فيما فازت ألمانيا على اليابان (81-63).