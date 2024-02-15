الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"صقور الأردن" يستهل مشواره في "سلة قطر" بمواجهة البحرين اليوم

جانب من الاجتماع التنسيقي لممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة الدولية - (من المصدر)
جانب من الاجتماع التنسيقي لممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة الدولية - (من المصدر)
عمان – يستهل المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، مشواره في بطولة قطر الدولية الودية بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في صالة "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار تحضيراته لخوض النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025 بالسعودية.اضافة اعلان
وأقيم أول من أمس، الاجتماع الفني ‎للبطولة بحضور ممثلين عن منتخبات الدول المشاركة كافة، وهم: قطر والبحرين ومصر والسعودية وأفريقيا الوسطى والأردن، حيث تم تحديد ألوان القمصان التي سترتديها الفرق المشاركة، إلى جانب تأكيد بث مباريات البطولة عبر قناة الاتحاد القطري لكرة السلة على "يوتيوب".
وأكد أمين السر العام للاتحاد القطري لكرة السلة، سعدون صباح الكواري، اكتمال الترتيبات اللازمة لانطلاقة البطولة، مشيرا: "المنتخبات المشاركة تلعب بأبرز نجومها وتعمل على تحقيق أقصى درجات الاستفادة من البطولة في التحضير للاستحقاقات القارية والعالمية". كما شدد الكواري على أن البطولة الدولية التي تستضيفها قطر تأتي ضمن برنامج الترويج لمونديال قطر 2027، وهو برنامج متكامل يشمل الكثير من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة، والذي يستمر حتى موعد انطلاق البطولة العالمية بالدوحة.
ويتواجد "صقور الأردن" في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبي مصر والبحرين، فيما جاءت منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى في المجموعة الأولى.
وطبقا لنظام البطولة؛ تقام المرحلة الأولى وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها من أجل ترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى.
وتأتي المشاركة في البطولة، في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
الأردن والبحرين.. بداية حذرة
يدرك المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، أن المنتخب الوطني لن يظهر بالصورة الفنية المعتادة في هذه البطولة، وذلك لنقص مستوى الجاهزية الفنية بغياب معظم اللاعبين عن خوض المنافسات منذ فترة طويلة بعد قرار تجميد بطولة الدوري المحلي للموسم الحالي، لكنه سيحاول إيجاد أفضل الحلول للدخول المبكر في أجواء المباراة من خلال الاعتماد على حيوية فريدي إبراهيم في تدوير الكرة مع أشرف الهندي وأحمد حموري حول القوس، مع تولي أحمد حمارشة ومحمد شاهر مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين.
ويمتلك الجهاز التدريبي لـ"صقور الأردن" خيارات محدودة على "دكة البدلاء" بوجود اللاعبين: يوسف أبو وزنة ومالك كنعان ومحمود الهزايمة والشابين عبدالله شتات وروحي الكيلاني، إلى جانب التحاق اللاعبين هاشم عباس وأمين أبو حواس بتدريبات الفريق في وقت متأخر، ما يؤكد ضعف مستوى الانسجام بين اللاعبين.
ويفتقد المنتخب الوطني لخدمات لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف فريق شاجداش بودروم سبور التركي، بسبب ارتباطه مع فريقه بخوض منافسات الدوري المحلي إلى جانب ترقبه وزوجته لحظات استقبال مولودهما الأول، فيما يغيب صانع الألعاب سامي بزيع لأسباب خاصة، كما تعذر التحاق المجنس رونديه جيفرسون لضيق الوقت.
في المقابل، يدخل المنتخب البحريني لكرة السلة البطولة الدولية بظروف فنية أفضل، بعدما استقر مدربه الإسباني ريكارد كاساس ومساعده التونسي راسم المرزوقي على 12 لاعبا لخوض مباريات البطولة ونافذة التصفيات، وهم: محمد بوعلاي، علي جابر، محمد أمير، وميثم جميل، مصطفى حسين، علي ميلاد، علي شكرالله، واين تشيزم، الواثق علي، عبدالقادر صالح، باسل عادل، مرتضى إسماعيل.   
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