"صقور الأردن" يلاقي المكسيك في ختام مشواره ببطولة كأس الملك

خالد تيسير العميري

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عمان – تختتم اليوم منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة “المدينة الرياضية”، تجمع الأولى بين أنغولا والبرتغال عند الساعة 6 مساء، تليها مواجهة المنتخب الوطني والمكسيك عند الساعة 8 مساء.وافتتح المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس الملك بالفوز على البرتغال (69-61)، قبل أن يواصل عروضه القوية ويطيح بأنغولا (70-56)، فيما تغلبت المكسيك على أنغولا (78-76) والبرتغال (79-71)، ضمن تحضيراتهما لخوض نهائيات كأس العالم.ولا يشير تاريخ المواجهات المباشرة مع المكسيك إلى حدوث أي لقاء سابق مع “الصقور” سواء على الصعيدين الرسمي أو الودي، وستكون مواجهة اليوم تاريخية بينهما، وتأتي في إطار تحضيرات المنتخب المكسيكي لخوض نهائيات بطولة كأس العالم، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر وليتوانيا ومونتينيغرو.ويسبق المنتخب المكسيكي نظيره المنتخب الوطني في التصنيف الدولي، حيث يحتل المنتخب الملقب بـ “إل تري كولور” المركز 31 عالميا والثامن بين منتخبات الأميركيتين برصيد 371.4 نقطة، في حين يحتل المنتخب الوطني المركز 33 عالميا والخامس آسيويا والثاني عربيا برصيد 342.4 نقطة.وتضم قائمة المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان، كلا من اللاعبين: فريدي ابراهيم وسامي بزيع وزيد عباس ورونداي جيفرسون وأحمد الدويري وفادي قرمش وأشرف الهندي وأحمد حمارشة وأمير عيد وأحمد الحموري ويوسف أبو وزنة ومحمد شاهر ومحمود الهزايمة وهاشم عباس ومالك كنعان، في الوقت الذي يغيب فيه اللاعب أمين أبو حواس عن البطولة للإصابة.في المقابل، تضم قائمة المكسيك بقيادة المدرب عمر كوينتيرو، كلا من اللاعبين: غايل بونيتا وفابيان خايمس وبول ستول وهورخيه غوتيريز وموسيس أندرياسي وفرانسيسكو كروز وغابرييل هيرون وهيكتور ايرنانديز وأورلاندو مندير وهورخيه كاماتشو وايفان منتانو واسرائيل غوتيريز ويوشوا إيبررا.وسينخرط “صقور الأردن” في معسكر تدريبي بجورجيا خلال الفترة من 12 إلى 14 آب (أغسطس) الحالي، ويتخلله مواجهة منتخبات، جورجيا ومونتينيغرو وإيران، قبل أن يختتم رحلة التحضير بإقامة معسكر قصير في الصين خلال الفترة من 20 إلى 22 الشهر الحالي، يتخلله مواجهة منتخبات، جنوب السودان وإيران وفنزويلا، قبل التوجه إلى العاصمة الفلبينية مانيلا لخوض نهائيات النسخة 19 من بطولة كأس العالم 2023.ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيستهل “الصقور” مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) الحالي بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، وسيخوض مبارياته كافة في صالة “مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا.