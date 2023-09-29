"صقور الأردن" ينشد التأهل لربع نهائي "الألعاب الآسيوية" من بوابة الفلبين

خالد تيسير العميري

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عمان – يسعى المنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة، لحسم صدارة مجموعته الثالثة وضمان التأهل المباشر للدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية، عندما يلتقي المنتخب الفلبيني عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي، ضمن الجولة الثالثة من ختام دور المجموعات.ويتصدر “صقور الأردن” جدول ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط من فوزين على تايلند (97-63) والبحرين (84-60) متقدما بأفضلية فارق السلات عن المنتخب الفلبيني، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي ذاته بعد فوزه على البحرين (89-61) وتايلند (87-72)، فيما جاء منتخبا البحرين وتايلند بالمركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطتين لكل منهما من خسارتين.وفي لقاء سيحدد هوية الفريق الصاعد للملحق التأهيلي للدور ربع النهائي، يبحث المنتخبان البحريني والتايلندي عن فوزهما الأول في البطولة، وذلك عندما يلتقيان اليوم لحساب المجموعة ذاتها وبنفس التوقيت، في صالة “جيمنازيوم” بجامعة تشجيانغ زيجينغانغ.ووفقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا طبقا لنظام “الكروس” ضمن الدور التأهيلي للدور ذاته.ويدرك الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن الفوز وحده سيجنب الفريق خوض أي مواجهات صعبة في الملحق التأهيلي من خلال حسم التأهل المباشر للدور ربع النهائي، حيث يتوقع أن يجدد وسام الصوص اعتماده على خماسي “القوة الضاربة”، فريدي إبراهيم وسامي بزيع والمجنسين رونديه جيفرسون وجون بوهانون وأحمد الدويري، إلى جانب المداورة مع لاعبي “البنش”، أحمد الحمارشة ومالك كنعان وأشرف الهندي وأحمد الحموري وفادي قرمش ومحمد شاهر وهاشم عباس.في المقابل، يعول المدير الفني للمنتخب الفلبيني كوني إيرل تيموثي على خبرات الخماسي الأساسي، نيوسوم كريس وسكوتي تومسون وفاجاردو جونيمار وأوفتانا كالفين وبراونلي جاستن، إلى جانب المداورة مع لاعبي “دكة البدلاء”، كوامي أنغيلو وأجيلار جابيث وبيريز جايمار ومارسيو لاسيتر وكريستوفر روس وأرفين تولينتينو ولوي آلاس، وفقاً لظروف المباراة.وتحمل المواجهة المقبلة بين “الصقور” والفلبين الرقم 19 على الصعيدين الودي والرسمي، منذ أول لقاء جرى بين المنتخبين يوم 25 أيلول (سبتمبر) من العام 2003، مرورا بآخر لقاء جمعهما أيضا يوم 27 شباط (فبراير) من العام الحالي.وخلال المواجهات السابقة، فاز المنتخب الوطني 10 مرات مقابل 8 مرات للمنتخب الفلبيني، ما يشير إلى وجود أفضلية لـ “صقور الأردن” في ميزان المواجهات المباشرة. ويحتل المنتخب الوطني المركز 32 عالميا والسابع آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة، في آخر تصنيف عالمي للفيبا، فيما يحتل المنتخب الفلبيني المركز 38 عالميا و8 آسيويا برصيد 340.6 نقطة.تاريخ اللقاءات السابقة بين المنتخبين- الأردن × الفلبين 67-83، 25 أيلول (سبتمبر) 2003 (كأس أمم آسيا).- الأردن × الفلبين 74-70، 6 تموز (يوليو) 2007 (ويليام جونز).- الأردن × الفلبين 84-76، 30 تموز (يوليو) 2007 (كأس أمم آسيا).- الأردن × الفلبين 90-59، 18 تموز (يوليو) 2009 (ويليام جونز).- الأردن × الفلبين 81-70، 14 آب (أغسطس) 2009 (كأس أمم آسيا).- الأردن × الفلبين 71-75، 9 آب (أغسطس) 2010 (بطولة النخبة الآسيوية).- الأردن × الفلبين 76-72، 8 آب (أغسطس) 2011 (ويليام جونز).- الأردن × الفلبين 64-72، 19 أيلول (سبتمبر) 2011 (كأس أمم آسيا).- الأردن × الفلبين 75-61، 24 أيلول (سبتمبر) 2011 (كأس أمم آسيا).- الأردن × الفلبين 78-88، 18 آب (أغسطس) 2012 (ويليام جونز).- الأردن × الفلبين 70-77، 2 آب (أغسطس) 2013 (كأس أمم آسيا).- الأردن × الفلبين 70-71، 15 تموز (يوليو) 2014 (بطولة النخبة الآسيوية).- الأردن × الفلبين 119-105، 14 أيلول (سبتمبر) 2016 (بطولة التحدي الآسيوية).- الأردن × الفلبين 70-75، 20 آب (أغسطس) 2017 (كأس أمم آسيا).- الأردن × الفلبين 84-72، 30 تموز (يوليو) 2021 (كأس الملك عبدالله الثاني).- الأردن × الفلبين 84-74، 31 تموز (يوليو) 2021 (كأس الملك عبدالله الثاني).- الأردن × الفلبين 66-74، 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 (تصفيات آسيا).- الأردن × الفلبين 91-90، 27 شباط (فبراير) 2023 (تصفيات آسيا).