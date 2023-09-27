"صقور الأردن" ينشد خطف نقاط البحرين في "الألعاب الآسيوية" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى تجنب أي مفاجآت، وذلك عندما يلاقي نظيره المنتخب البحريني عند الساعة 6 من صباح اليوم في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي، ضمن الجولة الثانية عن مباريات المجموعة الثالثة للنسخة التاسعة عشر من دورة الألعاب الآسيوية، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر فعالياتها حتى 8 تشرين الأول "اكتوبر" المقبل.واستهل "صقور الأردن" مشواره في البطولة بفوز عريض على المنتخب التايلندي بنتيجة (97-63)، فيما خسرت البحرين مباراتها الأولى أمام الفلبين (61-89)، ليتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد نقطتين، بأفضلية فارق النقاط عن المنتخب الفلبيني، الذي يأتي ثانيا بنفس الرصيد النقطي، فيما جاءت البحرين وتايلند في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة لكل فريق.ووفقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا طبقا لنظام "الكروس" ضمن الدور التأهيلي للدور ذاته.وفي مواجهات اليوم، تلتقي تايلند مع الفلبين عند الساعة السادسة صباحا لحساب مباريات المجموعة الثالثة، فيما تلعب السعودية مع إيران، الإمارات مع كازاخستان عند الساعة 12:30 ظهرا لحساب مباريات المجموعة الأولى.وتلتقي الصين تايبيه (تايوان) مع الصين، ومنغوليا مع هونغ كونغ الساعة 3 مساء ضمن مباريات المجموعة الثانية، فيما تلعب قطر مع كوريا الجنوبية، وأندونيسيا مع اليابان الساعة 8:30 صباحا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.الأردن والبحرين.. تأكيد وتعويضيدرك الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، أن الفوز على المنتخب البحريني مهم من أجل التمسك بحظوظ التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي من البطولة قبل مواجهة الفلبين يوم بعد غد السبت، لذلك من المتوقع أن يجدد اعتماده على فريدي إبراهيم في تدوير الكرة بإسناد من "صائد الثلاثيات" سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون، مع تواجد المجنس الأميركي جون بوهانون إلى جانب أحمد الدويري لتأمين منطقة العمق.وتبرز على دكة البدلاء العديد من الأوراق الرابحة والمؤثرة، والتي يتقدمها اللاعبون، محمد شاهر وأحمد الحمارشة وهاشم عباس ومالك كنعان وأشرف الهندي وفادي قرمش وأحمد الحموري، وسيكونوا متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية للجهاز التدريبي.في المقابل، يتطلع الإسباني ريكارد كاساس المدير الفني للمنتخب البحريني ومساعديه راسم المرزوقي وجيرمان كورونيل، إلى الفوز بالمباراة وتصحيح مسار الفريق في "الأسياد" لتعزيز حظوظه في البقاء، متسلحا بخبرات لاعبيه، ميثم جميل ومصطفى حسين وعلي حسين وعلي جابر وعلي شكرالله والواثق علي ومزمل أمير ومحمد أمير وسيد محمد حميد وعلي عقيل ومحمد بوعلاي والمجنس الأميركي ديفون دوايني.وتعيش كرة السلة البحرينة، حالة تطور ونشوة ملحوظة، بعدما حققت قفزت هائلة في سلم التصنيف الدولي الأخير بتقدمها 15 مركزا، لتحل في المركز 69 عالميا و12 آسيويا برصيد 150.0 نقطة، وذلك بعدما نجحت في التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، فيما يحتل المنتخب الوطني المركز 32 عالميا و7 آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة.7 مواجهات سابقةتحمل المواجهة المقبلة بين "الصقور" والبحرين الرقم 8 على الصعيدين الودي والرسمي، حيث يشير ميزان المواجهات المباشرة إلى تفوق المنتخب الوطني بخمسة انتصارات مقابل انتصارين للمنتخب البحريني منذ أول لقاء جمعهما يوم 20 آب (أغسطس) من العام 2002، والذي فاز به المنتخب الوطني بنتيجة (80-63) ضمن بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة.والتقى الفريقان في بطولة كأس الملك يوم 20 آب (أغسطس) من العام 2003، وفازت البحرين بنتيجة (89-81)، ثم عاد المنتخب الوطني ليتغلب على البحرين في البطولة ذاتها بنتيجة (103-82) يوم 20 آب (أغسطس) من العام 2004، وعاد "الصقور" مجددا ليؤكدوا تفوقهم بالفوز على البحرين بنتيجة (99-60) يوم 19 آب (أغسطس) من العام 2005 في بطولة كأس الملك الدولية.وفاز المنتخب الوطني على البحرين بنتيجة (85-44) في لقاء أقيم يوم 9 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2006 في دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة، ثم فاز على "الأحمر" البحريني بنتيجة (80-65) يوم 11 شباط (فبراير) من العام 2020 في بطولة كأس الملك، قبل أن يشهد اللقاء الودي الأخير الذي جمعهما في المنامة يوم 21 آب (أغسطس) من العام 2021، فوز البحرين بنتيجة (92-83).