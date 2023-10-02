"صقور الأردن" يواجه السعودية بطموحات التأهل للمربع الذهبي بـ"الأسياد" اليوم

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان - يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي في مشاركته الخامسة بدورة الألعاب الآسيوية، وذلك عندما يلتقي المنتخب السعودي عند الساعة 11:00 من صباح اليوم في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي في الصين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة "الأسياد"، والتي تختتم الأحد المقبل.وخطف المنتخب الوطني بطاقة التأهل لدور الثمانية، بتحقيقه "العلامة الكاملة" بين فرق مجموعته الثالثة، بعد فوزه على منتخبات؛ تايلند (97-63) والبحرين (84-60) والفلبين (87-62) تواليا، فيما بلغت السعودية الدور ربع النهائي بفوزها في مباراة الملحق التأهيلي على هونغ كونغ (95-72).وسيتأهل الفائز من مباراة "صقور الأردن" و"الأخضر السعودي" للدور نصف النهائي، ليلاقي الفائز من مباراة (متصدر ترتيب فرق المجموعة الرابعة) اليابان مع الصين تايبيه، والتي حسمت تأهلها للدور ربع النهائي بفوزها على كازاخستان (83-62) في الملحق التأهيلي.ويضع المنتخب الوطني الفوز نصب عينيه، متسلحا بتشكيلته المدججة بالنجوم، حيث يتوقع أن يستقر المدير الفني وسام الصوص على الخماسي المكون من فريدي إبراهيم في ضبط الإيقاع وتدوير الكرة مع سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون، مع تولي مواطنه جون بوهانون مهمة تأمين منطقة العمق إلى جانب أحمد الدويري.ويبرز على دكة البدلاء العديد من الأوراق الرابحة، ويتقدمهم هاشم عباس ومحمد شاهر وأحمد حمارشة ومالك كنعان وأشرف الهندي وأحمد الحموري وفادي قرمش، وسيكونون متاحين للتناوب مع الأساسيين، طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية للجهاز التدريبي.وفي المقابل، يعول المدير الفني للمنتخب السعودي علي السنحاني، على خبرات الخماسي الأساسي؛ خالد عبدالجبار وفهد بلال ومثنى المرواني ومحمد المرواني ومحمد السويلم، إلى جانب تواجد اللاعبين، مصعب القاضي وثامر محمد وعبدالرحمن فلاته وعلي الشبيلي وناصر أبو جلاس ومحمد صالح ومرزوق المولد، على دكة البدلاء.وتحمل المواجهة المقبلة بين المنتخب الوطني والسعودية الرقم 20 على الصعيدين الودي والرسمي، منذ العام 1995، وتحديدا منذ أول لقاء جرى بين المنتخبين يوم 15 أيلول (سبتمبر) من العام 1997، مرورا بآخر لقاء جمعهما أيضا يوم 16 تموز (يوليو) من العام 2022.وخلال المواجهات السابقة، فاز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في 13 مرة مقابل 6 مرات للمنتخب السعودي، ما يشير إلى وجود أفضلية لـ"صقور الأردن" في ميزان المواجهات المباشرة.ويحتل المنتخب الوطني المركز 32 عالميا والسابع آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة، في آخر تصنيف عالمي للفيبا، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز 66 عالميا و10 آسيويا برصيد 160.6 نقطة.تاريخ اللقاءات السابقة بين المنتخبين-الأردن × السعودية 59-71، 15 أيلول (سبتمبر) 1997 (أمم آسيا).-الأردن × السعودية 71-80، 23 آب (أغسطس) 2002 (كأس الملك).-الأردن × السعودية 56-68، 28 آب (أغسطس) 2002 (نهائي كأس الملك).-الأردن × السعودية 83-64، 24 آب (أغسطس) 2004 (كأس الملك).-الأردن × السعودية 85-60، 26 آب (أغسطس) 2004 (نصف نهائي كأس الملك).-الأردن × السعودية 50-59، 16 نيسان (أبريل) 2005 (التضامن الإسلامي).-الأردن × السعودية 97-67، 23 آب (أغسطس) 2005 (كأس الملك).-الأردن × السعودية 88-50، 16 أيلول (سبتمبر) 2005 (أمم آسيا).-الأردن × السعودية 77-73، 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2007 (كأس الملك).-الأردن × السعودية 79-52، 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 (بطولة المنتخبات العربية السابعة عشرة).-الأردن × السعودية 64-46، 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 (الألعاب العربية الحادية عشرة).-الأردن × السعودية 71-53، 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 (بطولة المنتخبات العربية الثامنة عشرة).-الأردن × السعودية 63-47، 3 آب (أغسطس) 2013 (امم آسيا).-الأردن × السعودية 69-89، 5 حزيران (يونيو) 2021 (مباراة ودية).-الأردن × السعودية 76-74، 8 حزيران (يونيو) 2021 (مباراة ودية).-الأردن × السعودية 91-81، 26 تموز (يوليو) 2021 (كأس الملك).-الأردن × السعودية 68-61، 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 (تصفيات آسيا).-الأردن × السعودية 64-72، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 (تصفيات آسيا).-الأردن × السعودية 74-64، 16 تموز (يوليو) 2022 (كأس آسيا).