"صقور الناشئات" يخسر رهان هونغ كونغ بالرمق الأخير في "سلة آسيا"

خالد تيسير العميري

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عمان – خسر المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، مباراته المثيرة أمام منتخب هونغ كونغ في اللحظات الأخيرة وبنتيجة 64-67 (النصف الأول 37-30) في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، للمستوى الثاني من بطولة كأس آسيا.وشهدت مباريات اليوم الثاني، فوز الفلبين على جزر المالديف (144-22) وسنغافورة على غوام (71-60) ضمن منافسات المستوى الثاني، فيما استهلت استراليا مشوارها في المستوى الأول بالفوز على تايلاند (125-20) والصين تايبيه على كوريا الجنوبية (85-81) واليابان على نيوزيلندا (75-44).وتختتم اليوم منافسات الدور الأول، بحيث تلتقي سورية والصين تايبيه عند الساعة 9 صباحا، تليها مواجهة كوريا الجنوبية وأستراليا الساعة 11 صباحا، ثم اليابان والصين الساعة 1 مساء، فيما تلعب ماليزيا وغوام عند الساعة 3:30 مساء، وتلتقي إيران مع سنغافورة الساعة 5:30 مساء، على أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة الأردن مع الفلبين عند الساعة 7:30 مساء.هونغ كونغ 67 الأردن 64صام الفريقان عن التسجيل في الدقائق الثلاثة الأولى من الربع الأول، قبل أن تكسر حور القراعين النحس بتسجيلها سلة من اختراق هجومي، فيما كانت اللاعبة يان تاي بطولها الفارع وسلاتها المتنوعة، تمنح منتخب هونغ كونغ أفضلية التقدم، قبل أن تعود لاعبات المنتخب الوطني إلى أجواء المباراة ويفرضن التعادل في الفترة الأولى (16-16) على إيقاع سلة ثلاثية للمتألقة روزين شامين “على البازر”.واستهلت آية سمار التسجيل للمنتخب الوطني مطلع الفترة الثانية بسلتين من المسافة المتوسطة، قبل أن تفسد الشقيقتان القراعين مهمة لاعبات هونغ كونغ بتقليص الفارق والعودة للمباراة بإضافتهن عددا من السلات الدقيقة، ومع تبادل لاعبات الفريقين عملية التسجيل، تقدم المنتخب الوطني في نتيجة النصف الأول (37-30) بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه (21-14).وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الثالثة مع تنوع خيارات التسجيل من جانب لاعبات الفريقين، لتنجح لاعبات هونغ كونغ بتقليص الفارق النقطي (46-47)، فيما كانت زينة القراعين تخطف الأضواء وتسجل لـ “صقور الناشئات” من اختراقات ناجحة وتصويبات دقيقة، لكنها لم تكن كافية لمنع هونغ كونغ من التقدم في النتيجة الإجمالية (54-50) بعدما حسمت لاعباته الفترة الثالثة (24-13).وامتدت فصول الإثارة إلى الفترة الأخيرة، التي واصلت فيها الشقيقتان القراعين عنفوانهما في اللم والتمرير والتسجيل، فيما كانت صانعة الألعاب روزين تغادر للإصابة ومثلها اللاعبة نغا تشونغ من جانب هونغ كونغ، ومع تبادل التسجيل حسمت لاعبات هونغ كونغ المباراة لصالحهن (67-64).