"صقور الناشئين" إلى جانب فلسطين ولبنان بـ"سلة" غرب آسيا

خالد تيسير العميري

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عمان – أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 18 عاما في العراق، المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي فلسطين ولبنان، جاء ذلك في حفل سحب القرعة الذي أقيم أول من أمس بمقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة اللبنانية بيروت.وأسفرت القرعة أيضا عن وقوع منتخبات، العراق وإيران وسورية واليمن في المجموعة الثانية، في البطولة التي تقام بالعراق خلال الفترة من 11 إلى 18 تموز (يوليو) المقبل.ووفقا لنظام البطولة، تلعب فرق المجموعة الواحدة فيما بينها طبقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني المجموعتين إلى الدور قبل النهائي "كروس"، ويتأهل عنه الفائزان للمنافسة على اللقب مع ضمانهما خطف بطاقتي التأهل إلى بطولة آسيا.وحال تأهل المنتخب الوطني إلى الدور النهائي من بطولة غرب آسيا، فإنه سيصار إلى إقامة مباراة فاصلة تجمع بين المنتخبين الخاسرين من الدور قبل النهائي "المركز الثالث"، لتحديد هوية المتأهل الثاني لبطولة آسيا، وذلك بعدما ضمن "صقور الناشئين" المشاركة في بطولة آسيا بصفته الدولة المستضيفة للبطولة القارية، والتي تقام في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.ويواصل المنتخب الوطني للناشئين تدريباته الفنية والبدنية المكثفة، بعدما خاض حصة تدريبية بوقت متأخر من أمس في صالة نادي شباب الفحيص تحت قيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعديه هيثم طليب وزيد عباس، الذي انضم إلى الجهاز التدريبي مؤخرا سعيا إلى نقل خبراته للاعبين، كما يضم الجهاز التدريبي مدرب المهارات الأميركي جاكوب ومدرب اللياقة والإعداد البدني الإسباني انتوني وهاشم اللوزي إداريا للمنتخب.وينتظم في تدريبات "صقور الناشئين"، اللاعبون روحي الكيلاني، عبدالله شتات، باسل الخوالدة، عمر سلمان، سيف زعتري، غازي عليان، الشقيقان يزيد وينال أبو شهيل، حمزة شعبان، هاشم الفرج، حمزة سحويل، الطيب قاسم، محمود ذياب، معتز صويص، وضاح يغمور، فادي امسيح، عمر الفقيه، حسين عبابنة، أحمد البربري، زيد فانوس، فارس دروزة، كريم الجيبات وأنيس عبدالهادي، فيما يسود الغموض مصير اللاعبين، فيصل أيوب عبدالمجيد شديفات، ومحمد آدم في ظل عدم تعافيهم من الإصابة.وعلمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن المنتخب الوطني تلقى دعوة لإقامة معسكر تدريبي في الكويت، يتخلله خوض مباراتين مع المنتخب الكويتي للناشئين بالفترة من 23 إلى 27 من الشهر الحالي، قبل أن يحلق "الصقور" إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكر تدريبي قصير يتخلله خوض نحو أربع مباريات ودية، اثنتان مع المنتخب المصري تحت 18 عاما ومباراتين مع فريقين محليين من الفئة تحت 20 عاما، قبل أن يتوجه بعد ذلك إلى "بغداد" للمشاركة في بطولة غرب آسيا، على أن يعود مجددا إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية.