"صقور الناشئين" ثامنا في "سلة آسيا" بخسارته أمام قطر

خالد تيسير العميري

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عمان – حل المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، في المركز الثامن، بخسارته أمام المنتخب القطري بنتيجة 75-97 (النصف الأول 40-48)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن ختام مشاركة المنتخبين في النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا.وتباينت نتائج المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية، حيث فاز على البحرين (85-44) وكوريا الجنوبية (62-59) وخسر من نيوزيلندا (45-119) في دور المجموعات، ثم تغلب على ماليزيا في الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي (70-64)، قبل أن يخسر من أستراليا (50-117) في الدور ربع النهائي، ثم من اليابان (58-72) في دور تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.ونجحت منتخبات، أستراليا ونيوزيلندا والفلبين والصين، في إكمال عقد الفرق المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024.قطر 97 الأردن 75واعتمد الصربي ماركو فيليبوفيتش المدير الفني للمنتخب الوطني على الخماسي، كريم الجيبات وعبدالمجيد شديفات وسند غزال وعمر حجازي وحمزة شعبان، فيما بدأ اليوناني ستافروس ميكونياتيس اللقاء معتمدا على الخماسي، عزام أبو سنينه وأوين إيكينا وعبدالله ياسين ومحمد نداو وتميم أبو عيسى.وبدأ المنتخب الوطني الفترة الأولى بقوة ليتقدم (12-2)، ما دفع مدرب المنتخب القطري لطلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه ومعه انتهج أسلوب الدفاع الضاغط ليحسم الفترة الأولى (22-19)، ومع تبادل الفريقين التسجيل في الفترة الثانية، تقدمت قطر في النصف الأول (48-40) بعدما حسمت الفترة الثانية (26-21).ولم تتبدل الصورة كثيرا في النصف الثاني مع تنويع لاعبي الفريقين خياراتهما في التمرير والتسجيل، لتحسم قطر الفترة الثالثة (26-19)، قبل أن تفوز في النتيجة النهائية للمباراة (97-75) بعد أن تفوقت بالفترة الرابعة (23-16).وبرز لاعب المنتخب الوطني عمر حجازي في اللقاء محققا "الدبل دبل" بتسجيله 20 نقطة و13 متابعة و5 تمريرات وستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 33، يليه سند غزال بتسجيله 17 نقطة مع 7 متابعات و3 تمريرات حاسمة وستيل بفاعلية 17، فيما كان محمد نداو اللاعب الأبرز من جانب قطر بتسجيله 33 نقطة مع 11 متابعة و3 تمريرات و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 41.وقام "صقور الناشئين" بإجمالي 49 متابعة (30 دفاعية و19 هجومية) مقابل 41 متابعة لقطر (27 دفاعية و14 هجومية)، وسجل المنتخب الوطني 21 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 27 نقطة للمنتخب القطري، الذي سجل 21 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 14 نقطة للمنتخب الوطني، والذي بدوره تفوق في التسجيل من الفاست بريك بـ27 نقطة مقابل 20 نقطة للمنتخب القطري، كما ظهرت فاعلية دكة بدلاء المنتخب الوطني بإضافتها 30 نقطة مقابل 27 لـ"بنش" قطر.