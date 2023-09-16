السبت 16 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"صقور الناشئين" يلاقي البحرين في مستهل مشواره بـ"سلة آسيا"

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المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة - (من المصدر)
عمان – يفتتح المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة، مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة، بمواجهة المنتخب البحريني عند الساعة 14:30 من مساء اليوم في صالة "الريان" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة القارية، والتي تستمر فعالياتها حتى  24 من أيلول (سبتمبر) الحالي.اضافة اعلان
ولحساب مباريات المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخبان النيوزيلندي والكوري الجنوبي عند الساعة 11:30 صباحا بالصالة نفسها، وهو التوقيت ذاته الذي ستقام فيه مباراة أستراليا والهند بصالة الغرافة، فيما تلعب إيران واليابان عند الساعة 14:30 مساء.
ويستهل مستضيف البطولة المنتخب القطري مشواره بمواجهة المنتخب السعودي عند الساعة 17:00 مساء في صالة الغرافة، فيما تحتضن صالة الريان مباراة ماليزيا وكازاخستان بالتوقيت ذاته، وتختتم مباريات اليوم الأول بمواجهتي لبنان وسريلانكا عند الساعة 19:30 مساء بصالة الغرافة، والفلبين مع الصين بالتوقيت نفسه في صالة الريان.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعات الأربع للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب ثاني وثالث المجموعات مع بعضهما البعض "كروس" لإكمال أضلاع دور الثمانية، ثم تتأهل 4 فرق للمربع الذهبي، مرورا بالنهائي.
ويضم الجهاز الفني والإداري لـ "صقور الأردن" كلا من: المدير الفني الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعديه الإسباني فرانسيسكو غارسيا وصهيب فراش والمعالج ابراهيم بني فواز ومدرب اللياقة اليكسا غربوفتش والمعد الذهني اللبناني داني عثمان ومدير الفريق هاشم اللوزي، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: عمر حجازي والطيب قاسم ومحمد ابراهيم وعبدالمجيد شديفات وكريم الجيبات وحمزه شعبان وعمر بشير وسيف فانوس وسند غزال وليث ساحليه ومحمود دياب وفيصل شوا. 
في المقابل، يتولى سفيان مرابط تدريب المنتخب البحريني ويساعده هاني علم وحسن مكي، وعبدالله عباس إداريا، واختصاصي العلاج الطبيعي جمعة الخنيزي، إلى جانب اللاعبين: حسين السماهيجي وحسن السماهيجي ودانيال محمد وحسن حسين وعلي ياسر وحسين عارف وفيصل العنزور ومجتبى محمود ومهدي عصام وسلمان عبدالله ومهدي حبيب وعلي محسن.
وتشكل البطولة الآسيوية محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى مونديال الناشئين في تركيا، والذي تأهلت إليه حتى الآن منتخبات، مصر وغينيا وإسبانيا وإيطاليا وليتوانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو إلى جانب "الدولة المضيفة" تركيا.
ويعود المنتخب الوطني للواجهة الآسيوية بعد 10 أعوام من الغياب عن المشاركة وتحديدا منذ مشاركته في النسخة الثالثة من البطولة الآسيوية العام 2013، والتي أقيمت في العاصمة الإيرانية "طهران" بقيادة المدرب الوطني يوسف أبو بكر، وحل المنتخب الوطني بالمركز 11 آنذاك، فيما جاءت المشاركة الأردنية الأولى في البطولة الآسيوية للعام 2009، بقيادة المدرب النيجيري فريدريك أونيكا ومساعده د. إبراهيم العصعوص، حيث حل المنتخب الوطني ثانيا بين ترتيب فرق مجموعته الأولى آنذاك.
واستضافت ماليزيا النسخة الأولى من البطولة الآسيوية في العام 2009، ثم أقيمت النسخة الثانية بدولة فيتنام في العام 2011، كما استضافت إيران النسخة الثالثة العام 2013، وهي النسخ الثلاث التي يحمل لقبها المنتخب الصيني، فيما توجت كوريا الجنوبية بلقب النسخة الرابعة العام 2015 في أندونيسيا، وفازت أستراليا بلقب النسخة الخامسة التي احتضنتها الصين العام 2017، ثم انقطعت البطولة لنحو 5 سنوات بسبب جائحة "كورونا"، قبل أن تستضيف قطر النسخة السادسة صيف العام الماضي، والتي حافظت خلالها أستراليا على اللقب للمرة الثانية تواليا.
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