"صقور الناشئين" ينقض على "أيلة" في "دوري اللعيبة" لكرة السلة

خالد تيسير العميري

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عمان– حقق المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما، انتصاره الأول في بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بفوزه على فريق أيلة بنتيجة 94-63 (النصف الأول 51-27)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى.ويلتقي اليوم فريقا "أرابيلا" و"جراسا" عند الساعة السابعة مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، على أن تشهد الصالة ذاتها مواجهة قوية تجمع بين فريقي "فيلادلفيا" و"بيلا" الساعة التاسعة مساء.وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، سعيا لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".وفي المرحلة الثالثة، يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، لتحديد هوية المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.الصقور 94 أيلة 63بدأ مدرب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة هيثم طليب المباراة معتمدا على الخماسي، روحي الكيلاني وهاشم فرج وحمزة سحويل ومعتز صويص وفادي امسيح، فيما بدأ فؤاد الغزاوي مدرب آيلة اللقاء معتمدا على الخماسي، أحمد أبو الوفا وباتريك بيرنيت ومحمد جمال ويعرب زاهر وخالد أبو شاور.وتقدم الصقور سريعا في الفترة الأولى (25-8)، ليترجم أفضليته إلى تفوق واضح في النصف الأول (51-27) بعدما حسم الفترة الثانية (26-19).ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثالثة، التي أكد فيها الصقور تفوقه (26-17)، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (94-63)، رغم خسارته الفترة الرابعة (17-19).وبرز روحي الكيلاني في اللقاء من جانب لاعبي الصقور ب "الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و15 متابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 24، فيما كان الأميركي باتريك بيرنيت الأبرز من جانب أيلة بتسجيله 27 نقطة و9 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 19.مباراتا اليوميدخل فريق أرابيلا "إربد" بقيادة مدربه د. إبراهيم العصعوص مواجهة "جراسا" منتشيا بفوزه الكبير على أيلة "العقبة" في الجولة الافتتاحية (93-63)، حيث يعول مدربه على خبرات محترفيه الأميركيين إيمانويل ايغ بوتا وديمونتا هاريس وأحمد أبو راشد ويوسف شتات وعمار الشريقي، مع إمكانية الاستعانة باللاعبين البدلاء سامر العصعوص وخلدون جبارة وعمار العمري وابراهيم النصر ومصطفى منصور وموسى السطري ويوسف البربري وعلاء يعقوب وناصر انزور ويوسف ريحان.بدوره، يتطلع فريق جراسا "جرش" إلى مواصلة عروضه القوية مع توقعات تجديد اعتماد مدربه زيد ساحوري على الخماسي، أحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة ويزن الطويل وعاكف الشياب والمحترف الأميركي بايرون ماكسويل، إلى جانب امتلاكه مرونة تكتيكية على "البنش" بوجود اللاعبين، نادر أحمد ومحمد غنيم وعلي كنعان وأدهم الدجاني وعصام الهزايمة ويوسف بابيش وفارس نبالي، بإنتظار التحاق محمد ترجلي بصفوف الفريق قادما من الولايات المتحدة الأميركية.في المقابل، ينتظر أن يكون مدرب فريق فيلادلفيا "عمان"، سامر نينو، قد عالج أخطاء فريقه التي ظهرت بالمباراة الأولى سعيا لتقديم عرض لائق أمام "بيلا"، مع توقعات تجديد اعتماده على الخماسي، مالك كنعان وفادي قرمش وغسان الكرد وموسى مطلق والمحترف البوسني جوسيب ميكوليك، إلى جانب وجود العديد من الأوراق الرابحة على دكة بدلائه، والتي تضم اللاعبين، شاكر العكش ويوسف العواملة وسيف أبو سالم ورضوان بساتنة وأحمد عطية وعمر أبو شريخ وزيدان زيدان وعلي الزعبي، بإنتظار وصول لاعب الإرتكاز زين النجداوي.إلى ذلك، يدرك مدرب فريق بيلا "طبقة فحل" عبدالله أبو قورة صعوبة المهمة، لكنه يعول على خبرات الخماسي، أحمد حسونة وأحمد الحموري وغيث الفرج ونبيل كتخدا والمحترف الأميركي ديفين جيلمور، مع امتلاكه العديد من الأسماء الشابة على "دكة البدلاء" والتي تضم اللاعبين، نبيل أبو شريخ وسلطان بسام وزيد خوري وعمر نشواتي وعبدالكريم أبو صعب ومحمد كتخدا وعبدالله خضر وعلاء الحسيني، بانتظار التحاق لاعب ارتكازه محمد شاهر بعد نهاية تجربته الاحترافية بالعراق.