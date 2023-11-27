الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صلاح: أحلم بمزاملة ميسي أو رونالدو

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محمد صلاح

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن حلمه باللعب إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي أو كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، بينما يتمنى مزاملة كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورت" عن الزميل الذي يتمنى اللعب معه: سأحب أن أزامل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، لكن إذا كان علي الاختيار من أحد لاعبي الدوري الإنجليزي سأقول كيفن دي بروين.

وواصل: سأحب اللعب مع ميسي أو رونالدو ومن ثم دي بروين، فالأخير يملك رؤية كاملة للملعب وسيمدني بالكرات أينما كنت، إنه لاعب رائع ينتمي إلى فريق رائع كذلك، لكن بعيداً عن هذا أحاول التركيز على لعبي مع ليفربول داخل الملعب ولا شيء آخر.

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ولم يعرف صلاح طعم الفوز على ليونيل ميسي في مسيرته على الإطلاق إذ التقيا مرتين، تعادلا مرة عندما كان محمد لاعباً في روما الإيطالي وميسي مع برشلونة، وفاز الأخير مع ذات الفريق 3-0 على ليفربول.

وانتصر صلاح مرة واحدة على رونالدو كانت 5-0 إبان تواجد الأخير مع مانشستر يونايتد "الفترة الثانية" مقابل 5 خسائر تلقاها النجم المصري مع منتخب بلاده وروما الإيطالي وليفربول.

وانتهت نصف المواجهات بين صلاح وكيفن دي بروين بفوز الأول، مع بازل وليفربول مقابل 5 خسائر و3 تعادلات.

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