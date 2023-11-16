صلاح.. هداف مصر التاريخي في تصفيات كأس العالم

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أصبح محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي هداف مصر التاريخي في تصفيات كأس العالم بعدما سجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في مرمى جيبوتي بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنسخة 2026 يوم الخميس.وسجل صلاح 4 أهداف مقسمة على شوطي المباراة، بينما تكفل مصطفى محمد ومحمود تريزيغيه بتسجيل الهدفين الخامس والسادس.وبلغ صلاح هدفه رقم 15 في تصفيات كأس العالم، إذ سجل 6 أهداف في تصفيات نسخة 2014، و5 أهداف في تصفيات كأس العالم 2018 الذي تأهلت له مصر، و4 أهداف في التصفيات الحالية، بينما لم يستطع هز الشباك في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 الأخيرة.وتفوق صلاح على محمد أبو تريكة الذي سجل 14 هدفاً وعمرو زكي الذي أحرز 12 هدفاً عبر مشاركاتهما في تصفيات كأس العالم.وعزز محمد موقعه في المركز الثاني كأعظم هداف في تاريخ منتخب مصر برصيد 53 هدفاً خلف حسام حسن الذي سجل 68 هدفاً في مسيرته الدولية.