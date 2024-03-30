الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صلاح يجني الملايين خارج الملعب.. ويتطلع للمشاركة في "باريس 2024"

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نجم ليفربول محمد صلاح -(من المصدر)
مدن - كشفت وثائق جديدة، عن أرباح نجم ليفربول محمد صلاح، بعيدا عن ملاعب كرة القدم. 
ويكسب صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بعد توقيع عقد جديد مع ليفربول في العام 2022، يمتد حتى صيف العام المقبل. اضافة اعلان
لكن أرباح صلاح لا تقتصر على كرة القدم فقط، حيث يجني الجناح المصري أمواله من مصادر دخل أخرى، عبر الشركة التي تتولى إدارة صورته الدعائية. 
وفقًا لأحدث وثيقة مالية بتاريخ في 30 يونيو 2023، نشرتها صحيفة "ميرور" أمس، حققت شركة "صلاح - المملكة المتحدة التجارية" أرباحًا تزيد قليلاً عن 5.4 مليون جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب. 
ويأتي ذلك، بعدما جنى مبلغًا ضخمًا قدره 27 مليون جنيه إسترليني من الصفقات التجارية، في غضون ثلاث سنوات سابقة. 
وتظهر الوثيقة، أن قائد المنتخب المصري، الذي لديه أيضًا صفقات مع أديداس وأوبر وفودافون وبيبسي، حصل على 11 مليون جنيه إسترليني في السنة الضريبية الماضية من خلال صفقات الرعاية الشخصية وحدها.
من ناحية ثانية، قال رئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علاّم، أن صلاح، سيشارك مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد باريس الصيف المقبل.
وقال علاّم في تصريحات صحفية: "يرغب صلاح باللعب مع المنتخب الأولمبي وسيكون موجوداً"، كما أن البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي سيلعن قريباً عن أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار المشاركين في أولمبياد باريس.
ويحق لكل منتخب إشراك ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاماً، في مسابقة كرة القدم للرجال المقرّرة بين 24 تموز (يوليو) و9 آب (أغسطس).
ويشرف على منتخب مصر ميكالي الذي قاد بلاده إلى ذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 على أرضه.
ووقعت مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، جمهورية الدومينيكان ومنتخب متأهل عن قارة آسيا.
ويخلو رصيد صلاح (31 عاماً) حتى الآن من أي لقب مع المنتخب المصري الأوّل، إذ حلّ وصيفاً لكأس أمم إفريقيا في 2017 و2021، بيد أنه يملك سيرة زاخرة مع ليفربول وتوّج في صفوفه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020.
وكان صلاح قد غاب عن القائمة الأخيرة للمدرب الجديد حسام حسن التي خاضت بطولة رباعية ودية في القاهرة وخسرت مباراتها النهائية أمام كرواتيا الأربعاء (2-4)، وذلك بعد طلب من اللاعب نفسه وفريقه ليفربول لعدم اكتمال جاهزيته.
وكان صلاح يعود للمشاركة مع فريقه ليفربول تدريجاً، بعد إصابته في الدور الثاني من كأس إفريقيا في ساحل العاج منتصف شباط (فبراير) الماضي، وسينضم للمنتخب الأول في معسكر 
حزيران (يونيو) كما أكّد علام.
ورداً على سؤال عن دور اتحاد الكرة في مسألة مشاركة صلاح مع المنتخب الأوّل من عدمها والاكتفاء بتدخّل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قال علاّم: "أعلم أن علاقة محمد صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب الأول وتحديدا التوأم حسام و(مدير المنتخب) إبراهيم حسن هي حديث الساعة الآن، وأوكد أنها ليست كما يصوّرها البعض في وسائل الإعلام".
وأضاف علام "من الطبيعي أن يكون هناك تواصل بين الجهاز الفني واللاعبين المحترفين عامة وليس صلاح بمفرده، وصلاح لاعب وطني من الطراز الأول ولا أحد يزايد على حبه لوطنه مصر، وفى كأس الأمم الإفريقية الأخيرة صلاح كان مصابا بالفعل ولهذا غادر المنتخب وعاد إلى ليفربول لاستكمال العلاج". -(وكالات)
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