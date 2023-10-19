صلاح يخرج عن صمته.. إصابة نيمار بالرباط الصليبي.. وبنزيمة يتجه إلى القضاء

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مدن - خرج المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن صمته في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على منصاته المختلفة، وذلك بعد حملة انتقادات طالته في الأيام الأخيرة، بسبب عدم إعلان تضامنه مع ضحايا قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.ونشر محمد صلاح مقطع فيديو باللغة الإنجليزية مدته 50 ثانية، طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء، وقال فيه: "ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة، التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل، حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها، المذابح يجب أن تتوقف".وأضاف: "ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات إلى غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة، المشاهد من المستشفى كانت مرعبة، سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ.. أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء، يجب أن تنتصر الإنسانية".وأعلن القضاء الإسباني توجيه الاتهام إلى الرئيس الحالي لنادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، جوان لابورتا في الفضيحة التحكيمية المتورط فيها النادي الكتالوني.وسبق للقضاء الاسباني، أن وجه التهمة في هذه الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول التحكيمي السابق، وابنه.وأوضح القاضي المكلف بالتحقيق، أن لابورتا الذي لم توجه إليه أي اتهامات حتى الآن، أصبح متهما في القضية باعتباره كان رئيسا للنادي خلال فترة ولايته الأولى التي استمرت من العام 2003 إلى العام 2010، مضيفا أنه لا يمكنه الاستفادة من التقادم، نظرا لخطورة الاتهامات.وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة بلغت أكثر من 7.3 مليون يورو، دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، بين العامين 2001 و2018، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.وأتمت المدفوعات شركة "داسنيل 95" التابعة للحكم السابق، وانتهت بخسارة الأخير مركزه رقم 2 في التحكيم الإسباني، وتسببت هذه الفضيحة، التي أطلق عليها اسم "قضية نيغريرا"، منذ أشهر في تسميم حياة برشلونة الذي ينفي وجود أي مخالفات.واتخذ التحقيق بعدا جديدا نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مع تفتيش مقر اللجنة الفنية للحكام، إدارة التحكيم الإسباني.وأعلن نادي الهلال السعودي، إصابة نجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي، حيث جاء في بيان نادي الهلال عبر منصة (إكس): "أوضحت الفحوص الطبية تعرض اللاعب كبير آسيا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقا، وبرنامجا علاجيا تتحدد مدته بعد العملية".وكان نيمار البالغ من العمر (31 عاما)، تعرض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل وأوروغواي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، فيما أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأن هدافه سيخضع لجراحة في "موعد لم يحدد بعد".وقال رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريغيس في بيان: "إن كرة القدم البرازيلية والعالمية تحتاج إلى نيمار بصحة جيدة، لأن كرة القدم تكون أكثر سعادة عندما يكون على أرض الملعب"، حيث لفت الاتحاد، إلى أن قسمه الطبي والهلال على "اتصال دائم" و"متفقان" على مساعدة المهاجم على التعافي.وأكد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي يخضع للتحقيق من قبل الادعاء العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وذلك فيما يتعلق بقضية المراهنات.وجاء في بيان الفريق الإنجليزي: "يمكن لنيوكاسل يونايتد أن يؤكد أن لاعبه ساندرو تونالي يخضع للتحقيق من قبل الادعاء العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم فيما يتعلق بنشاط المراهنة غير القانوني".في المقابل، يستعد عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإقامة أول مساحة تفاعلية مخصصة لقائد إنتر ميامي الأميركي، بعنوان: "تجربة ميسي.. حلم أصبح حقيقة" في ميامي خلال نيسان (أبريل) من العام المقبل، حيث تقوم باستكشاف "الشخصية التي وراء هذه الأسطورة"، حسب ما أعلن المنظمون أمس.ويعد هذا المشروع هو الأول والفريد من نوعه حتى هذه اللحظة، حيث يضم العديد من المساحات والنشاطات التفاعلية، وسيقوم الزائرون بالانغماس في رحلة ستأخذهم عبر مسيرة ميسي منذ أن كان طفلا في مدينة روساريو الأرجنتينية وحتى يومنا الحالي، وفقا للبيان.وأضاف البيان، حول هذه الفعالية التي ستقام في ميناء ريجاتا بحي (كوكونت جروف) في ميامي، والتي ستكون بإنتاج مشترك، أن "تاريخا من الإصرار وأحلام الطفولة والانتصارات، سيتيح لكم اكتشاف الشخصية وراء هذه الأسطورة".وخلال هذا المعرض التفاعلي، سيعيش متابعو النجم الأرجنتيني - كما لم يحدث من قبل - معه 10 تجارب مادية ورقمية سواء داخل أو خارج الملعب.وسيتم عرض السنوات الأولى لميسي بمدينة روساريو الأرجنتينية ومن ثم وصوله لنادي برشلونة ومسيرته معه وأيضا فوزه بمونديال قطر 2022 مع الألبيسيليستي.نفى الفرنسي كريم بنزيمة، الحائز على جائزة الكرة الذهبية للعام 2022 وأسطورة ريال مدريد السابق، الاتهامات التي وجهها إليه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، معلنا أنه يعتزم رفع دعوى بتهمة الإهانة ضد المسؤول الحكومي.جاء ذلك في تصريحات لصحيفة (لو باريزيان)، أدلى بها محامي اللاعب الفرنسي، هيو فيجييه، حيث أكد المحامي أنهم يخططون إلى رفع دعوى ضد دارمانان بتهمة "التشهير، وحتى الإهانة العلنية"، نظرا لسمعة مهاجم نادي الاتحاد السعودي، موضحا: "لا يمكننا أن نقبل أن يعتقد أولئك الذين يحكمون أنهم مخولون بالقيام بأي شيء".وقرر بنزيمة، لاعب فريق الاتحاد السعودي الحالي والذي شارك في 97 مباراة مع منتخب فرنسا، بالفعل رفع دعوى ضد عضو البرلمان الأوروبي نادين مورانو، بتهمة التشهير، وطلبت أخرى، في مجلس الشيوخ، فاليري بوير، سحب الجنسية الفرنسية من بنزيمة، الذي ولد في فرنسا؛ لكن عائلته كانت تحمل أيضا جواز سفر جزائريا.وحذر فيجييه، الذي يخطط أيضا لتقديم شكوى ضد بوير، من أن: "مثل هذا الإجراء مستحيل لأنه مواطن فرنسي وأحد والديه فرنسي أيضا. وهذا يذكرنا بما حدث في ألمانيا النازية".وأصبحت المواقف السياسية للقائد السابق لريال مدريد موضوع الساعة في فرنسا، منذ أن ادعى دارمانان أن المهاجم لديه "صلات" مع تيارات إسلامية، من دون تقديم دليل على ذلك، وبررت مصادر بوزارة الداخلية اتهامات دارمانان بالإشارة إلى مواقف مثيرة للجدل تورط فيها بنزيمة، مثل رفضه ترديد النشيد الوطني في مباريات منتخب فرنسا. -(وكالات)