 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صلاح يرفض "التهديدات" ويؤزم موقف ليفربول

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النجم المصري محمد صلاح

رفض النجم المصري محمد صلاح تهديدات ليفربول الإنجليزي بحسم موقفه من قبل بداية الشهر المقبل، إذ كشفت تقارير صحفية يوم الاثنين أن الهداف غير عابئ بتهديدات ومتمسك بالبقاء في الفريق مع بقاء 5 أشهر على دخوله الفترة الحرة.

ويتربط صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو من العام المقبل، إذ كان الهداف المصري هدفاً لأخبار الانتقالات الصيف الماضي وكذلك الحالي في ظل تلقيه عرضاً من دوري "روشن" السعودي.

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ووفقاً لشبكة "ذا أثلتيك" فإن النادي الأحمر بات مقتنعاً بأن نجمه المصري لن يغادر الفريق خلال الصيف الحالي وسيستمر مع كتيبة المدرب الجديد أرني سلوت الذي خلف الألماني يورغن كلوب بعد رحيله نهاية الموسم الماضي.

ويواجه ليفربول خطر فقدان النجم المصري (32 عاماً) بشكل مجاني إذ يمكنه التوقيع مع أي فريق ابتداء من الأول من يناير 2025.

ويبدو أن ليفربول لم يلتزم بتهديداته التي وجهها لخامس هدافيه التاريخين، إذ كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية الشهر الماضي أن النادي هدد صلاح بتحديد موقفه من البقاء أو محاولة بيعه لتفادي خروجه بشكل مجاني.

وأصبح صلاح عنصراً أساسياً في ليفربول منذ انتقاله إلى الفريق صيف 2017، إذ فاز معه بالدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 بعد غياب دام 30 عاماً بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا وعدة بطولات أخرى.

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