السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صلاح يصنع التاريخ ويدخل قائمة "عظماء" ليفربول

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فرحة صلاح بهدفه في مرمى كريستال بالاس
دخل النجم المصري محمد صلاح التاريخ بعد تسجيله هدفاً، يوم السبت، في مرمى كريستال بالاس، وبلغ الهدف رقم 200 بقميص ليفربول، إذ بات خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم عبر تاريخ النادي الأحمر.اضافة اعلان

وهز صلاح شباك المضيف كريستال بالاس في الجولة الـ16 ليصل إلى هدفه رقم 12 في المسابقة خلال الموسم الحالي.

ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي، 148 منها مع ليفربول الذي يدافع عن ألوانه منذ صيف 2017، بينما أحرز هدفين إبان فترة لعبه مع تشيلسي.

وسجل صلاح 7 أهداف في بطولات الكأس المحلية مع ليفربول، أما على الصعيد الأوروبي فاحتفل الأسبوع الماضي بوصوله إلى الهدف رقم 45 مع ليفربول..

ويسبق صلاح في قائمة عظماء ليفربول إيان راش (346 هدفاً) وروجر هنت (285 هدفاً) وغوردون هودسون (281 هدفاً) وبيلي ليديل (228 هدفاً).
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