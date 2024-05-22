 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صلاح يوجه رسالة غامضة.. "محاط بالحمقى"

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محمد صلاح

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء رسالة غامضة عبر "ستوري" على حسابه في "إنستغرام" وهو يقرأ كتاباً للسويدي توماس إريسكن عنوانه "محاط بالحمقى".

وعاش صلاح فترة غير جيدة في الأسابيع الماضية بعدما اشتبك مع مدربه السابق يورغن كلوب على خط التماس الشهر الماضي، بينما يرى بعض النقاد أن تراجع مستواه الفني كان أحد أسباب تراجع ليفربول من الصدارة إلى المركز الثالث في الأمتار الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

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ولطالما نشر صلاح الكتب التي يقرأها، إذ وضع صورته قبل أعوام وهو يقرأ كتاب "فن اللامبالاة" للمؤلف مارك مانسون.


ونشر السويدي إريكسن الكتاب الشهير "محاط بالحمقى" في عام 2014، والذي يهدف إلى فهم الذات أولاً وبعد ذلك فهم أنماط الأشخاص المختلفين وطريقة الاتصال معهم، إذ يقسم الأنماط إلى 4 ألوان وهي الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق.
وانتشر الكتاب بشكل كبير وسط مئات الآلاف من السويديين الذين اقتنوه فور صدوره، لكن عدة علماء سويديين كانوا ضد ما جاء في الكتاب كون المؤلف لا يملك المعرفة الأساسية في علم النفس والعلوم السلوكية.

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