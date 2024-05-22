 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صندوق أميركي يستحوذ على إنتر ميلان

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إنتر فاز بالدوري قبل أيام

أصبح صندوق "أوكتري" الأميركي رسميا المالك الجديد لنادي إنتر ميلان، المتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذ الموسم، لتنتهي حقبة مجموعة "سانينغ" الصينية، التي سيطرت على النادي خلال السنوات الثماني الماضية.

وتولى صندوق "أوكتري" المسؤولية بعد عجز "سانينغ" عن الالتزام بالمهلة التي انتهت الثلاثاء لسداد دين يبلغ نحو 400 مليون يورو.

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ويرجع هذا المبلغ لقرض بالإضافة إلى الفائدة حصلت عليه المجموعة الصينية قبل 3 سنوات، بعد فترة وجيزة من فوز إنتر بلقب الدوري، لكنها كانت تعلم أيضا أنها ستتعرض لخسائر قياسية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكتب الصندوق الاستثماري الأميركي في بيان أرسله للعديد من وسائل الإعلام العالمية: اعتبارا من 22 مايو 2024 أصبح الصندوق الذي تمتلكه شركة أوكتري كابيتال مانجمينت مالكا لنادي إنتر

وأضاف البيان: يأتي ذلك بعد عدم سداد القرض ومدته ثلاث سنوات كانت شركة أوكاتري قد منحته لشركة إنتر القابضة، والذي انتهى أجل سداده يوم الأربعاء برصيد إجمالي يبلغ حوالي 395 مليون يورو.

وتأتي هذه الأنباء بعد ثلاثة أيام فقط من تسلم إنتر درع الدوري الإيطالي، الذي حصل عليه للمرة الـ20 في تاريخه وسط أجواء احتفالية في ملعب "جوسيبي مياتزا".

ويعد إنتر النادي السابع في الدوري الإيطالي الذي أصبح تحت ملكية أميركية، بعد أندية ميلان وأتالانتا وفيورنتينا وروما وجنوةىوبارما الصاعد حديثاً، فيما يتنافس نادي فينيسيا، المملوك للولايات المتحدة أيضا، في دوري الدرجة الثانية، حيث يحاول الصعود للدرجة الأولى.

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