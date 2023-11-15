‏صور المنتخب الوطني في الكتاب "الدولي" شهادة جديدة بتألق الكراتيه الأردنية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - حظيت صور المنتخب الوطني للكراتيه بحيز كبير، في الكتاب الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة أول من أمس، والذي يحتوي على صور فوتوغرافية لمنافسات بطولة ‏العالم التي أقيمت أخيرا في هنغاريا، في مشهد يؤكد مكانة الكراتيه الأردنية التي تصدرت المشهد العالمي أخيرا، بعد سلسلة من الإنجازات.ويحتوي الكتاب الرسمي لبطولة العالم، على العديد من الصور التي تم التقاطها في البطولة، ليحظى منتخبنا بنصيب وافر منها، في إقرار بتألق لاعبينا.واختار الاتحاد الدولي صورا لفرحة المنتخب الوطني للكراتيه صاحب ‏الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقتال الجماعي، ولحظة ‏‏‏تتويجه ‏بالمركز الأول في البطولة‎.‎وصنعت رياضة الكراتيه الأردنية تاريخا مشرفا بشهادة الاتحاد الدولي، ‏عندما حقق المنتخب الوطني الميدالية الذهبية ‏‏‏للقتال ‏الجماعي، وهي الميدالية الأولى للأردن في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للكراتيه، كما نال لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري الميدالية ‏البرونزية التاريخية الأولى في القتال الفردي في البطولة، وجاء الأردن في المركز الثاني عربيا والسابع عالميا في الترتيب العام ‏‏لبطولة العالم في هنغاريا.‏‏‎وتلقى الاتحاد الأردني، إشادة كبيرة من الاتحادات الآسيوية والعربية ‏وغرب آسيا، وعدد كبير من الدول المشاركة في بطولة العالم ‏‏‏على ‏‏‏ضوء ‏تطور "الكراتيه الأردنية" وظهورها في البطولة كمنافس قوي.‏وبات المنتخب الوطني للكراتيه يتقدم بخطوات ثابتة نحو صدارة المشهد ‏العالمي، بكل ثقة واقتدار، بفضل خطة ‏‏‏استراتيجية مبنية ‏على دعائم ‏‏‏عديدة، بقيادة الجهاز الفني المتميز الذي يقوده المصري محمد إبراهيم، والذي نجح في تحقيق عدد كبير من الإنجازات في البطولات ‏العالمية ‏‏‏والدوري العالمي والبطولات الآسيوية وغرب آسيا ‏‏والعربية، من أبرزها صدارة المنتخب الوطني لبطولة غرب آسيا، التي أقيمت في الأردن في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، كما توج لاعب ‏المنتخب الوطني حسن المصاروة بالميدالية ‏الذهبية، ونال لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية، ‏بالجولة الرابعة والأخيرة للعام الحالي من بطولة الدوري العالمي والتي احتضنتها مدينة دبلن الأيرلندية في الشهر نفسه. ‏وحصد المنتخب الوطني للكراتيه في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب ‏الآسيوية الـ19 في الصين، في تشرين الأول (أكتوبر) ‏‏الماضي، 5 ميداليات من بينها فضيتان عن طريق لاعبا المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة وحسن المصاروة و3 ميداليات ‏برونزية عن طريق ‏لاعبي المنتخب الوطني عبدالله حماد ومحمد الجعفري وجود الضروس. ‏‏ونجح لاعب المنتخب الوطني كريم أبو الهيجاء الشهر الحالي، في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات الكاتا لفئة ‏الشباب‎‏ في بطولة آسيا ‏في كازاخستان.‏‎ ‎‏ ‏كما يتصدر التصنيف الدولي اللاعبان، عبد الرحمن المصاطفة (وزن ‏تحت 67 كغم)، والتي حرمته الإصابة من المشاركة في بطولة ‏‏‏‏‏‏العالم، ‏ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، ويحتل اللاعبان عبد الله حماد ‏‏(وزن تحت 60 كغم)، وحسن المصاروة (وزن تحت75 ‏‏‏‏‏‏كغم) المركز ‏الرابع، وعلى ضوء هذه النتائج الجديدة سيحظى عدد من لاعبي المنتخب ‏الوطني بنقاط تصنيفية جديدة.‏‏إضافة إلى فوز لاعبي المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة وحسن ‏مصاروة بجائزة ‏‏‏‏"الفائزون الكبار"، المقدمة من الاتحاد الدولي ‏‏‏للعبة، ‏والتي تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الكراتيه العام الحالي‎.‎