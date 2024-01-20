صور لاعب نجم "التايكواندو" مصطفى تزين ملصق كأس العرب

ايمن الخطيب

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عمان- غلفت ملصق بطولة كأس العرب للتايكواندو (عيار نجمة) صور لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى اللوحات الإعلانية في مدينة الفجيرة الإماراتية، كواحد من أقوى اللاعبين المشاركين في البطولة.ودخل المنتخب الوطني للتايكواندو في معسكر الفجيرة الدولي التدريبي أول من أمس، الذي يشارك فيه نخبة من أبطال المنتخبات الوطنية من دول كازاخستان وأوكرانيا وليبيا وتونس والسويد والإمارات، ويقام بالتعاون مع نادي الفجيرة للألعاب القتالية، ويستمر حتى 30 من الشهر الحالي.ويشرف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، على معسكر الفجيرة الدولي، الذي يأتي استعدادا لبطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية بمشاركة المنتخب الوطني، وتقامان الشهر المقبل، الذي يمثله أيضا المدربان محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجان لانا جوردن ولؤي مرايات، واللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما أبو الرب ونتالي الحميدي.ويهدف المعسكر التدريبي إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والإعداد الفني ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024.وقال لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى لـ"الغد": "إنه شعور رائع، وضع صورتي على ملصق بطولة كأس العرب، ويمنحني ثقتة كبيرة، في الوقوف على منصة التتويج وتحقيق إنجاز مشرف للأردن في البطولة، وفي بطولة الفجيرة الدولية، وأتطلع إلى مزيد من الإنجازات والتحضيرات، لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 بالصورة المثالية، أتمنى لجميع اللاعبين مزيدا من التقدم في البطولتين، حيث ما يزال أمامنا عمل كبير يسبق الأولمبياد المقبل، وعلينا أن نكون جاهزين للحدث الرياضي الأكبر".وأضاف:" تعد مشاركة المنتخب الوطني في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، فرصة كبيرة لاكتساب مزيد من الخبرات، ورفع مستوى اللياقة البدنية عند اللاعبين".من جهة أخرى، كشفت اللجنة المنظمة لبطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية عن مشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين من مختلف دول العالم وحضور نخبة من أفضل حكام التايكواندو الدوليين ما يتيح المجال لنخبة اللاعبين من مختلف دول العالم في التنافس على ميداليات البطولة إضافة الى رفع مستوى المنافسة ما يساهم بتطور بارز للعبة على المستوى العالمي.وكشف مدير البطولة، أن بطولة كأس العرب تشهد مشاركة 722 لاعبا من 20 دولة ووصفها بالمشاركة الأعلى، إضافة إلى استقطابها نخبة من الأبطال الأولمبيين أمثال لاعبي المنتخب الوطني صالح الشرباتي، وجوليانا الصادق وزيد مصطفى ومشاركة 1364 لاعبا ولاعبة يمثلون 36 دولة في بطولة الفجيرة العاشرة، منهم 314 لاعبا ولاعبة من الإمارات إلى جانب مشاركة 44 لاعبة من نادي الفجيرة، الأمر الذي يعكس اهتمام القطاع الرياضي الإماراتي بتعزيز رياضة المرأة الإماراتية.