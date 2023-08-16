ضربة قوية لأرسنال في بداية الموسم الجديد

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تعرض أرسنال لضربة كبيرة في مستهل الموسم، وذلك بخسارته جهود الوافد الجديد المدافع الهولندي يوريين تيمبر، نتيجة تعرضه لإصابة بليغة في الركبة خلال المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتعرض ابن الـ22 عاما لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، خلال فوز أرسنال على ضيفه نوتنغهام فورست 2-1 السبت في المرحلة الأولى من الدوري.وقال النادي اللندني في بيان: "سيخضع يوريين لعملية جراحية في الأيام المقبلة وسيغيب عن الملاعب لفترة من الوقت".وأضاف أن جهود كل من في النادي "ستُركز الآن على برنامج إعادة تأهيل يوريين للحرص على تعافيه جيدا كي يعود للعب في أقرب وقت ممكن".انضم تيمبر إلى أرسنال هذا الصيف قادما من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت.فاز بلقبين في الدوري الهولندي مع أياكس، وكان أساسيا في 4 من 5 مباريات للمنتخب الهولندي الذي أقصي من ربع نهائي مونديال قطر 2022 على يد الأرجنتين.كان من بين صفقات عدة أجراها أرسنال هذا الصيف لمحاولة الفوز بلقب الدوري الممتاز لأول مرة منذ 2004، بعدما حل وصيفا لمانشستر سيتي الموسم الماضي.تعاقد الفريق مع الألماني كاي هافرتس من تشلسي مقابل 65 مليون جنيه استرليني، وجعل من ديكلان رايس أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ بعدما ضمه من وستهام يونايتد مقابل قرابة مئة مليون جنيه إسترليني (130.9 مليون دولار)، بالإضافة إلى 5 ملايين كمكافآت.