الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ضعف المنافسة يجبر "فيفا" على تعديل نظام مونديال الأندية

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من تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية - (من المصدر)
مدن- مع رفع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، كأسا خامسة في العام 2023 الاستثنائية للـ"سيتيزنز" والمتمثلة في تتويجه بلقب كأس العالم للأندية بكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، واصلت الأندية الأوروبية هيمنتها على البطولة العالمية، والتي أصبحت تفتقد إلى روح المنافسة.اضافة اعلان
ومنذ فوز فريق كورينثيانز البرازيلي على فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف العام 2012، بات عرفا تتويج حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا بلقب مونديال الأندية، وكان فوز مانشستر سيتي على فلوميننسي البرازيلي برباعية نظيفة، الفوز رقم 22 تواليا للأندية الأوروبية في المسابقة الدولية.
ويعد غياب المنافسة من أبرز الأسباب التي دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تغيير شكل البطولة انطلاقا من العام 2025، سعيا للاستفادة التجارية من أندية النخبة الأوروبية التي ستتواجه في الأدوار الإقصائية.
وسيزيد حضور 12 ناديا أوروبيا من المنافسة، لكن هناك مخاطرة بأن تتحول بطولة مصممة لتتويج أفضل ناد في العالم، إلى نسخة مصغرة من دوري أبطال أوروبا كل 4 أعوام، حيث قوبلت سابقا فكرة إضافة مباريات في جدول مزدحم برفض من اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، ما يؤكد أن مسابقة كأس العالم للأندية -التي ستلعب بين 15 حزيران (يونيو) و13 تموز (يوليو)- تعني أن نهاية الموسم في الدوريات ستأتي قبل أقل من شهر واحد على بداية الموسم الجديد.
ويصر "فيفا"، في المقابل، على توزيع الموارد المالية إلى الأندية الكبيرة في قارات أخرى، لتجنب التدفق المستمر لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى أوروبا، ويقول الفرنسي أرسين فينغر رئيس تطوير كرة القدم بالفيفا: "سيكون التأثير الإيجابي للتعديل الجديد على الأندية ضخما، لأنه سيزيد من الموارد للأندية حول العالم للتطور والمنافسة".
وأضاف: "نحن محظوظون في أوروبا، لكن من المهم أن نجعل كرة القدم عالمية حقا، وهذا التعديل يجعل فرصة لأندية أخرى للتقدم، هذا هو الهدف الحقيقي".
وجذب الدوري السعودي النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو -المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات- والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار، إلى جانب أسماء لامعة أخرى في الموجة الأولى من التعاقدات.
ورغم أن نادي اتحاد جدة -الذي يلعب له الفرنسي بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو- خسر أمام الأهلي المصري 1-3 بالدور الثاني من مونديال الأندية، لكن مع مشروع تحويل السعودية التي ستحتضن كأس العالم 2034 إلى قوة في عالم كرة القدم، من المتوقع أن تشكل أنديتها تهديدا كبيرا في المنافسة العام 2025.
ولم تكن المدرجات ممتلئة في أول استضافة للسعودية لكأس العالم للأندية، رغم الدعم الجماهيري القوي من جمهوري فلوميننسي والأهلي، كما أعرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والبرازيلي فرناندو دينيز مدرب فلوميننسي عن إحباطهما من حالة أرضية الملاعب التي استضافت البطولة.
وسرعان ما أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مثل بطولة العالم للفورمولا واحد وبطولات الملاكمة والتنس والغولف، ومن الممكن أن تستضيف السعودية مونديال الأندية العام 2029 أو 2033 استعدادا للحدث الرئيسي لاستضافة كأس العالم 2034، ما دامت تسعى إلى استغلال ثرواتها في كرة القدم.
وسيتغير شكل البطولة المعتمد حاليا على مشاركة 7 فرق تلعب بنظام خروج المغلوب على مدى أسبوع، لتصبح بمشاركة 32 ناديا تتوزع على 8 مجموعات تقام على مدار شهر كامل في الولايات المتحدة. وصادق مجلس "فيفا" على النهج المتبع في توزيع المقاعد، حيث اتخذ القرار بناء على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل اتحاد قاري.
وأوضح مجلس الاتحاد الدولي أن الفرق قسمت إلى 8 مجموعات كل منها مكونة من 4 فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، وبداية من دور الـ16، تقام مباراة واحدة، والفائز يتأهل للدور القادم، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وأعلن الاتحاد الدولي عن تصنيف الأندية في مختلف قارات العالم، للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، ووفقا لما نشره "فيفا"، فإنه يمكن للأندية الحصول على مكان في مونديال الأندية 2025 من خلال منافستها الرئيسية للأندية في قارتها بإحدى طريقتين، الأولى هي التتويج كأبطال لقارتها، والثانية من خلال تصنيفهم ويتم اكتساب النقاط من خلال النتائج والتقدم في تلك المنافسة.
وكشف تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورت"، أن قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 سيكون بمجموع 63 مليون دولار أميركي، وهو تقريبا ضعف الرقم الحالي الذي يصل إلى 28 مليون دولار.-(وكالات)
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