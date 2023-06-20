الأربعاء 21 حزيران 2023
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"طائرة" السيدات تقام على نظام الدوري المجزأ في الدورة العربية

رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل تتوسط المنتخب الوطني للسيدات-(من المصدر)
رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل تتوسط المنتخب الوطني للسيدات-(من المصدر)
عمان- كشف نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة رئيس اللجنة الفنية في الدورة العربية جهاد قطيشات، أن منافسات كرة الطائرة للسيدات، ستقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، والفائز بأكبر عدد من النقاط يتوج باللقب، ضمن منافسات الدورة العربية التي ستقام في الجزائر خلال الفترة 5-15 تموز (يوليو) المقبل.اضافة اعلان
وأضاف قطيشات في معرض رده على استفسارات “الغد”: “لن يصار إلى إجراء قرعة بحضور مندوبي المنتخبات المشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم غد، فيما يصار إلى إصدار جدول المنافسات للمنتخبات المشاركة في مسابقة السيدات، والتي يحق فيها للبلد المنظم اختيار المنتخب الذي سيلاقيه في مباراة الافتتاح”.
وعن سبب هذا الإجراء وحيثياته، أجاب قطيشات: “أعلنت منتخبات دول الجزائر، تونس، قطر، الإمارات، إلى جانب منتخبنا الوطني للسيدات، المشاركة في مسابقة فئة السيدات في الدورة العربية، واغلق باب التسجيل لهذه الفئة أمس، وبحسب التعليمات، إذا لم يزد عدد المنتخبات المشاركة في هذه الفئة عن المعلن عنهم، سيتم إجراء منافساتها وفق نظام الدوري المجزأ ولا حاجة لعقد قرعة للبطولة، وسأتواصل مع الاتحاد العربي والجهة المنظمة للوقوف على القرار الرسمي الذي خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير”.
وحول حظوظ منتخبنا الوطني للسيدات في ظل هذه المستجدات، رد قطيشات: “استطاع المنتخب الوطني للسيدات، أن يفرض حضوره على المستوى العربي ومنطقة غرب آسيا، بفضل توجيهات ودعم رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، والذي مهد الطريق أمام الإنجاز غير المسبوق على صعيد المنتخبات الوطنية، بتتويج منتخب السيدات بالمركز الثاني والفضية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان العام الماضي، ونحن نبني على هذا الإنجاز الذي أعطانا صورة واقعية عن مستوانا بالنسبة للدول العربية في منطقة غرب آسيا، ونعي أننا سنصطدم بقوة وجاهزية المنتخبات العربية لشمال أفريقيا، ولا سيما منتخبي الجزائر تونس”.
وتابع: “وكنا نقول بكل واقعية: “إنه في حال كان عدد المنتخبات المشاركة أكثر من المعلن عنهم حاليا، نوجه بوصلتنا إلى المراكز الخمسة الأولى، وحاليا وفي ظل هذه المستجدات، فإن منتخب السيدات يبحث عن إحدى ميداليات مسابقة الطائرة في الدورة العربية، في ظل توفير أجواء الاستعداد المثالية، وتكثيف التدريبات وإجراء المعسكرات الداخلية، وإن تعذرت إقامة معسكر خارجي للمنتخب الوطني، إلا أن منتخب السيدات بقيادة الأرجنتيني ماتياس، ومساعده الوطني زياد حبش، جاهز للمنافسات العربية وعينه على تحقيق إنجاز جديد للعبة والرياضة الأردنية”.
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