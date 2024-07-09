 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"طائرة" الناشئين تحلق بتوازن في أجواء البطولة العربية

نائب رئيس اتحاد "الطائرة" جهاد قطيشات يتحدث إلى "الناشئين" بعد مباراة ليبيا بالبطولة العربية-(من المصدر)
نائب رئيس اتحاد "الطائرة" جهاد قطيشات يتحدث إلى "الناشئين" بعد مباراة ليبيا بالبطولة العربية-(من المصدر)

تحلق "طائرة" الناشئين بتوازن في البطولة العربية المقامة حاليا في عمان، بعد أن حققت الفوز مرتين، بتجاوز قطر بنتيجة 3-0، ومباغتة الكويت بنتيجة 3-2، فيما تعرضت للخسارة بمثلهما أمام البحرين بنتيجة 0-3، وليبيا بالنتيجة ذاتها مع مرور 4 جولات على المنافسات التي تقام على نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وكان المنتخب على موعد مع إنجاز تاريخي على مستوى الذكور، فيما لو تجاوز ليبيا لضمن بنسبة كبيرة الوقوف بالمركز الثالث والتتويج بالبرونز، ليبحث عن الوقوف بالمركز الرابع عند ملاقاته المنتخب السعودي عند الساعة 7 من مساء اليوم في الجولة الخامسة، والأهم تجاوز المنتخب العراقي في الجولة الأخيرة عند الساعة 7 من مساء غد، في صالة قصر الرياضة.

اضافة اعلان


لغة الأرقام
 لغة الأرقام حاضرة في منافسات الناشئين من مواليد 2007-2008، حين يقف المنتخب الوطني بالمركز الرابع برصيد 5 نقاط، جمعها من فوزين وخسارتين، وسجل  270 نقطة، وعليه 321 نقطة بنسبة تسجيل 0.8411، فيما يتربع المنتخب البحريني على عرش الصدارة  برصيد 13 نقطة مؤقتا من 5 مباريات، فيما لعبت جميع الفرق 4 مباريات، وله 424 نقطة وعليه 341 نقطة بنسبة تسجيل 1.2434، ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وله 332 نقطة وعليه 251 نقطة، بنسبة تسجيل 1.3227.


ويحتل المنتخب الليبي المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وله 307 نقاط، وعليه 242 نقطة، بنسبة تسجيل 1.2686، والكويت خامسا برصيد 4 نقاط، وله 293 نقطة وعليه 309 نقاط، بنسبة تسجيل 0.9482 نقطة، والعراق سادسا برصيد 3 نقاط، وله 232 نقطة وعليه 280 نقطة، بنسبة تسجيل 0.8286، وقطر بالمركز الأخير برصيد خال من النقاط، وله 263 نقطة، وعليه 377 نقطة، بنسبة تسجيل 0.6976


تحفيز إداري
 التقى نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، الجهازين الفني والإداري ولاعبي منتخب الناشئين عقب انتهاء مباراته أمام ليبيا، قائلا: "أشكركم على ما تقدمونه من جهد وتعب في هذه البطولة، ورغم الخسارة أمام ليبيا إلا أننا راضون عن المستوى الفني بشكل عام، ونقف خلفكم في الخسارة قبل الفوز، وعليكم أن تواصلوا تقديم أفضل ما لديكم، في البطولة العربية التي نعتبرها محطة إعدادية ضمن محطات عديدة وطويلة، فانتم "أمل" ومستقبل الطائرة الأردنية".


رأي فني
 ويرى أحد الخبراء والمحللين الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن منتخب الناشئين يضم مواهب مميزة، ويمضي بثبات على مؤشر التطور، شارحا: "إذا نظرنا إلى قوام المنتخب الوطني للناشئين، نجد أن معظهم شارك في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عُمان، ومنهم من يخوض المشاركة الرسمية الأولى في هذه البطولة العربية، لذا ما قدموه من أداء يؤكد التطور الذي ترجموه بالفوز في مباراتين والخسارة بمثلهما ويملك المنتخب الوطني فرصة الوقوف بين الأربعة الكبار".


وأضاف: "لم يتجاوز العمر التنافسي لمنتخب الناشئين عام ونصف، مقارنة بمنتخبات عربية تشارك منذ سنوات طويلة، وقدمت نفسها بقوة في البطولة، فمثلا المنتخبان السعودي والبحريني واللذان يتبادلان السباق نحو اللقب العربي، مشاركان في بطولة آسيا، فيما المنتخب الليبي حاصل على المركز الثاني في بطولة أفريقيا، والمتاهل إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة العمرية".

 

وعقد الخبير مقارنة بسيطة فيها الكثير من المفاهيم الفنية والخلل الذي يمضي اتحاد الكرة الطائرة في معالجته حاليا، موضحا: "في التسعينات تولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول مدربا صينيا، وكان سؤاله الأول كم عدد الساعات التي يتدربها اللاعبون من خلال أنديتهم أسبوعيا، فكان الجواب: 6 ساعات في الأسبوع، وأبدى استغرابا كبيرا قائلا: "يجب أن يتدرب اللاعبون ما لا يقل عن 18 ساعة أسبوعية بمعدل 3 ساعات في 6 أيام".


وتابع: "نفذ خطته وقتها مع المنتخب الوطني، وفي هذا الجيل برز لاعبون ما تزال أسماءهم في ذاكرة الطائرة الأردنية، ولاسيما المعد ماجد البس، محمد نعمان، خضر عبدالعزيز، رياض إسماعيل، وغيرهم من الأسماء التي تفوتني حاليا، ولكن النفس القصير لمجالس إدارة الاتحاد في سنوات سابقة، وضعف الإمكانات سواء على مستوى الاتحاد أو الأندية حال دون استمرارية التطور وقطف نتاجه بعد سنوات مقبلة".


وتابع: "اتحاد الكرة الطائرة يجتهد، ويهتم بتوفير الإمكانات المالية عبر استقطاب شركة راعية لنشاطاته، وعين مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية بشكل عام، ومواطنه للفئات العمرية من مدرسة الكرة الطائرة التونسية المعروفة بمستوياتها وإنجازاتها على صعيد الأندية والمنتخبات لمختلف الفئات، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي أو العالمي، ويمضي وفق أساليب التدريب الحديثة، وتكثيف التدريبات والأحمال البدنية والمهارات التكتيكية، وخوض المعسكرات الداخلية والخارجية، والتي يرتفع معها مؤشر الأداء حاليا في البطولة العربية".


وأكمل: "ما يزال اتحاد الكرة الطائرة والأجهزة الفنية في بداية الخطة التطويرية، وأعتقد ستكون الثمار وفيرة لمصلحة الطائرة الأردنية في السنوات المقبلة، ومن وجهة نظري الفنية، أرى أن ما يقدمه هذا المنتخب في العديد من المواهب، لرفد المنتخب الذي يكبره سنيا، تعتبر الفائدة الفنية الكبيرة ضمن مسيرة الإحلال والتجديد للمنتخبات الوطنية".

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GSJxoHaWIAAaCt_

كأس أوروبا.. إنجلترا تطيح بهولندا وتصعد لنهائي البطولة

منذ2 ساعة
ولي العهد يرعى احتفال النادي الأهلي بالذكرى الثمانين لتأسيسه

ولي العهد يرعى احتفال النادي الأهلي بالذكرى الثمانين لتأسيسه

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-07-10 at 21.41.38

"ناشئي الطائرة" يخسر أمام السعودية بالبطولة العربية

منذ4 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)

"النشامى" يبدأ رحلته مع سلامي و"الآسيوي" يعتمد تقنية الفيديو

منذ4 ساعة
المنتخب الوطني للملاكمة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس - (من المصدر)

دعم مالي لـ"منتخب الملاكمة" المشارك في أولمبياد باريس

منذ4 ساعة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)

وداع مبكر لشلباية من "كونكورد أياسي" المفتوحة للتنس

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 