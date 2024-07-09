"طائرة" الناشئين تحلق بتوازن في أجواء البطولة العربية

مصطفى بالو

تحلق "طائرة" الناشئين بتوازن في البطولة العربية المقامة حاليا في عمان، بعد أن حققت الفوز مرتين، بتجاوز قطر بنتيجة 3-0، ومباغتة الكويت بنتيجة 3-2، فيما تعرضت للخسارة بمثلهما أمام البحرين بنتيجة 0-3، وليبيا بالنتيجة ذاتها مع مرور 4 جولات على المنافسات التي تقام على نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وكان المنتخب على موعد مع إنجاز تاريخي على مستوى الذكور، فيما لو تجاوز ليبيا لضمن بنسبة كبيرة الوقوف بالمركز الثالث والتتويج بالبرونز، ليبحث عن الوقوف بالمركز الرابع عند ملاقاته المنتخب السعودي عند الساعة 7 من مساء اليوم في الجولة الخامسة، والأهم تجاوز المنتخب العراقي في الجولة الأخيرة عند الساعة 7 من مساء غد، في صالة قصر الرياضة.

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لغة الأرقام

لغة الأرقام حاضرة في منافسات الناشئين من مواليد 2007-2008، حين يقف المنتخب الوطني بالمركز الرابع برصيد 5 نقاط، جمعها من فوزين وخسارتين، وسجل 270 نقطة، وعليه 321 نقطة بنسبة تسجيل 0.8411، فيما يتربع المنتخب البحريني على عرش الصدارة برصيد 13 نقطة مؤقتا من 5 مباريات، فيما لعبت جميع الفرق 4 مباريات، وله 424 نقطة وعليه 341 نقطة بنسبة تسجيل 1.2434، ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وله 332 نقطة وعليه 251 نقطة، بنسبة تسجيل 1.3227.



ويحتل المنتخب الليبي المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وله 307 نقاط، وعليه 242 نقطة، بنسبة تسجيل 1.2686، والكويت خامسا برصيد 4 نقاط، وله 293 نقطة وعليه 309 نقاط، بنسبة تسجيل 0.9482 نقطة، والعراق سادسا برصيد 3 نقاط، وله 232 نقطة وعليه 280 نقطة، بنسبة تسجيل 0.8286، وقطر بالمركز الأخير برصيد خال من النقاط، وله 263 نقطة، وعليه 377 نقطة، بنسبة تسجيل 0.6976



تحفيز إداري

التقى نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، الجهازين الفني والإداري ولاعبي منتخب الناشئين عقب انتهاء مباراته أمام ليبيا، قائلا: "أشكركم على ما تقدمونه من جهد وتعب في هذه البطولة، ورغم الخسارة أمام ليبيا إلا أننا راضون عن المستوى الفني بشكل عام، ونقف خلفكم في الخسارة قبل الفوز، وعليكم أن تواصلوا تقديم أفضل ما لديكم، في البطولة العربية التي نعتبرها محطة إعدادية ضمن محطات عديدة وطويلة، فانتم "أمل" ومستقبل الطائرة الأردنية".



رأي فني

ويرى أحد الخبراء والمحللين الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن منتخب الناشئين يضم مواهب مميزة، ويمضي بثبات على مؤشر التطور، شارحا: "إذا نظرنا إلى قوام المنتخب الوطني للناشئين، نجد أن معظهم شارك في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عُمان، ومنهم من يخوض المشاركة الرسمية الأولى في هذه البطولة العربية، لذا ما قدموه من أداء يؤكد التطور الذي ترجموه بالفوز في مباراتين والخسارة بمثلهما ويملك المنتخب الوطني فرصة الوقوف بين الأربعة الكبار".



وأضاف: "لم يتجاوز العمر التنافسي لمنتخب الناشئين عام ونصف، مقارنة بمنتخبات عربية تشارك منذ سنوات طويلة، وقدمت نفسها بقوة في البطولة، فمثلا المنتخبان السعودي والبحريني واللذان يتبادلان السباق نحو اللقب العربي، مشاركان في بطولة آسيا، فيما المنتخب الليبي حاصل على المركز الثاني في بطولة أفريقيا، والمتاهل إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة العمرية".

وعقد الخبير مقارنة بسيطة فيها الكثير من المفاهيم الفنية والخلل الذي يمضي اتحاد الكرة الطائرة في معالجته حاليا، موضحا: "في التسعينات تولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول مدربا صينيا، وكان سؤاله الأول كم عدد الساعات التي يتدربها اللاعبون من خلال أنديتهم أسبوعيا، فكان الجواب: 6 ساعات في الأسبوع، وأبدى استغرابا كبيرا قائلا: "يجب أن يتدرب اللاعبون ما لا يقل عن 18 ساعة أسبوعية بمعدل 3 ساعات في 6 أيام".



وتابع: "نفذ خطته وقتها مع المنتخب الوطني، وفي هذا الجيل برز لاعبون ما تزال أسماءهم في ذاكرة الطائرة الأردنية، ولاسيما المعد ماجد البس، محمد نعمان، خضر عبدالعزيز، رياض إسماعيل، وغيرهم من الأسماء التي تفوتني حاليا، ولكن النفس القصير لمجالس إدارة الاتحاد في سنوات سابقة، وضعف الإمكانات سواء على مستوى الاتحاد أو الأندية حال دون استمرارية التطور وقطف نتاجه بعد سنوات مقبلة".



وتابع: "اتحاد الكرة الطائرة يجتهد، ويهتم بتوفير الإمكانات المالية عبر استقطاب شركة راعية لنشاطاته، وعين مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية بشكل عام، ومواطنه للفئات العمرية من مدرسة الكرة الطائرة التونسية المعروفة بمستوياتها وإنجازاتها على صعيد الأندية والمنتخبات لمختلف الفئات، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي أو العالمي، ويمضي وفق أساليب التدريب الحديثة، وتكثيف التدريبات والأحمال البدنية والمهارات التكتيكية، وخوض المعسكرات الداخلية والخارجية، والتي يرتفع معها مؤشر الأداء حاليا في البطولة العربية".



وأكمل: "ما يزال اتحاد الكرة الطائرة والأجهزة الفنية في بداية الخطة التطويرية، وأعتقد ستكون الثمار وفيرة لمصلحة الطائرة الأردنية في السنوات المقبلة، ومن وجهة نظري الفنية، أرى أن ما يقدمه هذا المنتخب في العديد من المواهب، لرفد المنتخب الذي يكبره سنيا، تعتبر الفائدة الفنية الكبيرة ضمن مسيرة الإحلال والتجديد للمنتخبات الوطنية".