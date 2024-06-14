"طائرة الناشئين" يعسكر في مصر ويلاقي فلسطين

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان - يخوض المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، معسكرا تدريبيا في مصر خلال الفترة من 21 إلى 25 حزيران (يونيو) الحالي، يخوض خلاله 3 مباريات ودية، مع منتخبات الناشئين وأندية المقدمة المصرية، ضمن استعداداته لخوض غمار المنافسة في البطولة العربية للناشئين التي سقام في عمان خلال الفترة من 1 إلى 13 تموز (يوليو) المقبل، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.ويكثف منتخب الناشئين تحضيراته حاليا، من خلال التدريبات اليومية التي تقام خلال المعسكر الداخلي، الذي ينتهي اليوم، واشتمل على تدريبات بدنية في صالة التدريب البدني، بهدف رفع الجهوزية البدنية، وتدريبات على مهارات الأداء الجماعي في النواحي الهجومية والدفاعية تحت الشبكة، بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي وجهازه المعاون، والذي يهدف إلى الوصول للجاهزية المثالية، التي تمنح المنتخب الوطني القدرة على المنافسة، والظهور بمستوى يليق بمستوى استضافة الحدث العربي، ويتماشى مع طموحات اتحاد اللعبة الذي يولي منتخبات الفئات العمرية أهمية كبيرة، وينظر إليها باعتبارها “الأمل” للطائرة الأردنية.ويذكر أن المنتخب الوطني ضمن الفئة العمرية تحت 17 سنة، شارك قبل فترة وجيزة في التصفيات الآسيوية عن منطقة غرب آسيا التي أقيمت في عُمان، إلى جانب السعودية ولبنان، وأكد امتلاكه المواهب الواعدة رغم تحقيقها الفوز مرة واحدة والخسارة في مرتين، تحتاج إلى المزيد من المباريات الاحتكاكية بهدف اكتساب الخبرة التراكمية، وتحقيق النتائج الطيبة، وهو ما يهتم به اتحاد الكرة الطائرة من خلال مشاركاته الدورية، واستضافة البطولات بهدف استسقاء الخبرة، بما يتماشى مع مسيرة التطوير لجميع المنتخبات الوطنية.ويستضيف منتخب الناشئين نظيره الفلسطيني في عمان أواخر حزيران (يونيو) الحالي، عبر لقاءين وديين، قبل الدخول في المعسكر المزمع إقامته في مصر، والذي يتطلع فيه الجهاز الفني إلى مواجهة فرق قريبة بالمستوى إلى حد كبير، وأخرى تتفوق عليها بالمستوى الفني.وعلى صعيد متصل، أكدت منتخبات قطر، العراق، السعودية، الكويت، البحرين، ليبيا، إلى جانب المنتخب الوطني، المشاركة في البطولة العربية، في ظل توقعات بارتفاع العدد مع إغلاق باب التسجيل اليوم للبطولة، في الوقت الذي تجري فيه قرعة البطولة في نهاية الشهر الحالي، بمقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة في البحرين، وسيتمكن مندوبو ومدربو المنتخبات المشاركة من متابعتها عبر تقنية الاتصال المرئي.يذكر أن منتخب الناشئين يضم الفئة العمرية مواليد 2007-2008، ويشرف على تدريباته المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، المدرب حسين سويلم، و12 لاعباً، هم معتز النقيب وأيهم النقيب ومجاهد مبارك ومحمد مبارك وعمر رداد ومحمد أبو دية وماجد هارون ومحمود شاهين وأحمد زركية وسند حسونة نصر الله نضال وعبد الله شبانة.