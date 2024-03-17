طائرة خاصة تقل "النشامى" لمواجهة باكستان بتصفيات المونديال

مهند جويلس

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أنجز اتحاد الكرة ترتيبات سفر المنتخب الوطني إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد غدا، لمواجهة أصحاب الأرض ظهر الخميس المقبل، من خلال طائرة خاصة لتسهيل مهمة سفر اللاعبين خلال الصيام.ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الباكستاني عند الساعة 12 ظهرا، على ستاد جيناه سبورت، ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، على أن تتجدد المواجهة يوم الثلاثاء 26 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة مساء.ويتطلع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إلى الوصول للجاهزية الفنية والبدنية المثالية قبل مواجهة باكستان، نظرا لخوض المواجهة خلال ساعات نهار الشهر الفضيل، حيث ارتأى إلى التدرب وخوض مباراة ودية مع المنتخب الأولمبي مؤخرا بالتوقيت ذاته من موعد المباراة الرسمية المقبلة.وتضم قائمة المنتخب لمواجهتي باكستان 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور الدين بني عطية، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، أنس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق "بوجبا"، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري ويزن النعيمات.وعاد أمس كل من يزن النعيمات ويزن العرب من قطر، بعد انتهاء مبارياتهما مع أنديتهما، فيما من المنتظر أن يلتحق اليوم بالتدريبات قبل المغادرة غدا، كلا من حارس مرمى الجبلين السعودي يزيد أبو ليلى، بعد خوضه أمس آخر مبارياته أمام الترجي بدوري الدرجة الأولى السعودي، ولاعب مونبيليه الفرنسي موسى التعمري بعد مواجهة باريس سان جيرمان.فيما تدرب أول من أمس كل من مرعي وعلوان ورزق بعيدا عن المجموعة، بسبب لعبهم المباراة الودية أمام "الأولمبي" كاملة.ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة السابعة بعد أن جمع نقطة واحدة في مباراتين، إذ تعادل مع طاجيكستان خارج الديار بهدف لمثله، فيما خسر بثنائية نظيفة من المنتخب السعودي في عمان، علما بأن السعودية تتصدر برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان، وباكستان أخيرا بدون نقاط.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات التسع، على أن يتم توزيع 18 منتخبا على 3 مجموعات في الدور الثاني من التصفيات، وتتنافس المنتخبات الست في المجموعة الواحدة على بطاقتي التأهل المباشر للمونديال، فيما تلعب المنتخب أصحاب المراكز الثالث والرابع مباريات ملحق.وتتبقى مواجهتان للمنتخب الوطني أمام طاجيكستان في السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل ضمن الجولة الخامسة، فيما يختتم المنتخب منافسات المجموعة بمواجهة السعودية على أرض الأخير في 11 من الشهر نفسه.وعلى صعيد متصل، أعلن المدير الفني للمنتخب الباكستاني ستيفن قسطنطين، عن قائمة المنتخب التي ستواجه المنتخب الوطني، وتضم 24 لاعبا، وهم: يوسف بوت، ساقيب حنيف، عبد الباسط، حسن علي، عيسى سليمان، عبد الله إقبال، مأمون موسى، حسيب خان، محمد صدام، محمد سهيل، عمير راو، محمد فازال، محمد عادل، راهيس نابي، هارون حامد، الأمجر غازي، رجب علي، علي أوزاير، شايك دوست، عبد الصمد، وليد خان، عمران كياني، فريد الله وعادل يونس.ولم تتضح الصورة بعد بشأن النقل التلفزيوني للمباراة على القناة الرياضية الأردنية، بسبب عدم الوصول لاتفاق مع اتحاد الكرة لبثها، مع إمكانية حسم الأمور خلال اليومين المقبلين بصورة نهائية.