"طائرة" شباب الحسين تتعاقد مع النيجيري أولا وتعود إلى "غرب آسيا"

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عمان - الغد - أكد عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين، مدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد، أن النادي أتم صفقة التعاقد مع اللاعب النيجيري أولا بالو، لينضم إلى صفوف بطل "الثلاثية" المحلية، مشيرا إلى انه الأجنبي الثاني في الفريق بعد الغاني إبراهيم عبدالحميد.وعزز شباب الحسين صفوفه تحضيرا للمنافسة بقوة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في عمان خلال الفترة من 17 إلى 29 شباط (فبراير) المقبل، وبطولة غرب آسيا التي ستقام في عُمان خلال شهر آذار (مارس) المقبل.وحول الجلسة التي جمعته واتحاد الكرة الطائرة أمس لبحث موضوع اعتذار النادي عن عدم المشاركة في بطولة غرب آسيا، أجاب صالح: "جلسنا مع اتحاد الكرة الطائرة بحضور نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، وبرفقة رئيس النادي سامي القضاض وعضو مجلس الإدارة محمد بسام، وضمت الجلسة ايضا ممثلي نادي عيرا، وجرى حوار شامل ومفصل عن مشاركتنا وشريكنا عيرا في البطولتين العربية والإقليمية، خصوصا وأننا كنا تقدمنا بكتاب اعتذار عن عدم المشاركة في بطولة غرب آسيا، تبعا للتكاليف المالية في ظل الأزمة التي تعاني منها الأندية الرياضية".وتابع: "نثمن دور اتحاد الكرة الطائرة الذي وعد بتذليل كافة الصعوبات، وتناقشنا حول أهمية مشاركتنا وتمثيل اللعبة في المحفل الإقليمي، وعدنا عن قرار عدم المشاركة، وأكدنا مشاركتنا بكتاب رسمي، بعد الحوار الذي اتصف بالصراحة والموضوعية".وزاد: "انطلقت تدريبات الفريق بقيادة المدير الفني وليد العسود، ومساعده حسن حسونة، والتحقت كافة العناصر إلى جانب اللاعبين الذين تم استدعائهم من من فرق الفئات العمرية، واللاعب القادم من نادي التعاون محمود عبدالعزيز، وأبدى اللاعبون التزاما وحماسا، بانتظار وصول المحترفين أولا وعبدالحميد المتوقع وصولهما في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل".