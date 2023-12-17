الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"طائرة" شباب الحسين تعزز صفوفها بعبدالعزيز

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من توقيع اللاعب محمود عبدالعزيز على كشوفات شباب الحسين-(من المصدر)
عمان- عزز فريق شباب الحسين للكرة الطائرة صفوفه باللاعب المحلي نجم فريق التعاون السابق محمود عبدالعزيز، وكسب توقيعه على كشوفاته رسميا، من خلال مراسم التوقيع التي جرت أول من أمس، ضمن مساعيه لتتجهيز الفريق للظهور المشرف في بطولة الأندية العربية في الأردن خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، وبطولة أندية غرب آسيا في عُمان خلال شهر آذار (مارس) المقبل، والدفاع عن ثلاثية ألقابه المحلية في الموسم 2024.اضافة اعلان
وقال عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد في حديثه لـ"الغد": "جاء التوقيع مع لاعب فريق التعاون سابقا محمود عبدالعزيز، والذي يشغل المركز 3-السنتر أو وسط الشبكة-، بناء على تنسيب من المدير الفني للفريق وليد العسود، وتبعا لما يتميز به عبدالعزيز من إمكانات في مركز لعبه المهم، وقدرته على تشكيل الإضافة الفنية المطلوبة إلى جانب زملائه في الفريق على أرض الملعب".
وأضاف صالح: "وضعنا سقفا لطموحاتنا المحلية والعربية والإقليمية، وحددنا أهدافنا في الجهازين الفني والإداري، بعد اجتماع مجلس الإدارة مع اللاعبين، وندرك صعوبة المهمة في المنافسة على 3 جهات، لكن لاعبينا على قدر المسؤولية، ونوجه بوصلة طموحاتنا نحو الاحتفاظ بجميع ألقاب الموسم المحلي، والظهور المشرف والمنافسة بقوة في البطولتين العربية والإقليمية، تأكيدا على مكانة الطائرة الأردنية".
وحول استعدادات الفريق الشبابي، قال مدير الفريق: "انطلقنا في تدريباتنا أول من أمس، وشارك جميع نجوم الفريق والشباب الذين تم ترفيعهم من صفوف فريق الشباب، ويمضي المدير الفني للفريق في التجهيز البدني، حيث أقيمت التدريبات في صالة التدريب البدني، ويبحث مجلس إدارة النادي عن توفي أشكال الدعم كافة للفريق، وتجري الترتيبات لإقامة معسكر داخلي، بهدف تكثيف التدريبات صباحا ومساء، والموازنة بين الجانبين الفني والتكتيكي وفقا لطلب المدير الفني للفريق الكابتن وليد العسود".
وحول موعد قدوم المحترفين الغاني إبراهيم عبدالحميد والبرازيلي دياز، أجاب صالح: "نباشر في إجراءات استقدام المحترفين عبدالحميد ودياز، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الخصوص، لتأمين تأشيرة دخولهما، وترتيب  تأمين الحجوزات لاستقداهما في الموعد نفسه، للالتحاق بتدريبات الفريق مبكرا، بهدف الانسجام والتفاهم مع توليفة الفريق، ونتطلع في منظومة كرة الطائرة الشبابية إلى مواصلة الإنجازات وإسعاد جماهير النادي الوفية".
ويبرز في صفوف شباب الحسين العديد من نجوم اللعبة المحلية والمواهب الفتية، ولا سيما ياسر عثمان، خالد أبومشرف، حسن أبومشرف، إياد ماضي، أسامة مرعي، محمود النقيب، محمد النقيب، أحمد العمري، والليبرو أيهم خنفر، إلى جانب الواعدين، صالح الطهراوي، أحمد العطلة، إبراهيم العطلة، ومحمود شاهين.
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