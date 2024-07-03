طرح 6 أندية سعودية أمام للإستثمار

أعلنت وزارة الرياضة السعودية يوم الأربعاء طرح 6 أندية رياضية للتخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين ابتداء من الشهر المقبل.



وكشفت الوزارة أن أندية الأخدود، العروبة والخلود من دوري روشن للمحترفين ونادي الزلفي من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى والأنصار من دوري الدرجة الثانية والنهضة من الدرجة الثالثة ستكون متاحة للمستثمرين المحليين والدوليين.

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وكشفت الوزارة أن أندية الشعلة، هجر، النجمة، الروضة، الرياض، جدة، الترجي والساحل سيتم في المرحلة اللاحقة.



وبدأ مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في السعودية صيف العام الماضي، إذ تم نقل ملكية 8 أندية إلى شركات وجهات تطوير تنموية وهي أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة، ونادي القادسية لشركة أرامكو، ونادي نيوم لنيوم، ونادي العلا للهيئة الملكية لمحافظة العلا وكذلك نادي الدرعية لهيئة تطوير بوابة الدرعية.